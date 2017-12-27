2017..مصر للطيران في 14 معرضا ومؤتمرا دوليا

هاجر عمران :أكدت بيانات وزعتها وزارة الطيران اليوم الأربعاء، تحت عنوان "حصاد الوزارة فى عام" مشاركة مصر للطيران فى نحو 14 معرضا و مؤتمرا دوليا فى عام 2017 .وأوضحت البيانات أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي التابعة شاركت في الدورة ال١١ للمؤتمر العالمي للشحن والذي أقيم بتنظيم ورعاية الاتحاد ال

هاجر عمران :

أكدت بيانات وزعتها وزارة الطيران اليوم الأربعاء، تحت عنوان “حصاد الوزارة فى عام” مشاركة مصر للطيران فى نحو 14 معرضا و مؤتمرا دوليا فى عام 2017 .

وأوضحت البيانات أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي التابعة شاركت في الدورة ال١١ للمؤتمر العالمي للشحن والذي أقيم بتنظيم ورعاية الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأضافت أن مصر للطيران والمكتب السياحي المصري قد شاركا فى معرض السياحة والسفر الدولي المقام بمدينة بكين خلال دورته الثالثة عشر إلى جانب المشاركة في فاعليات معرضVakantiebeurs 2017 الدولي للسياحة والسفر في دورته الخمسين في مدينة اوترخت الهولندية.

وأشارت إلى المشاركة في معرض “بورصة برلين للسياحة 2017” تحت شعار “الخبرة والخبراء” من خلال جناح مصري متميز أقيم بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة إلى جانب ملتقى سوق السفر العربي”ATM” بدبي في دورته الـ24 .

وشاركت مصر للطيران في معرض الطيران 2017 “Envol Exhibition ” في مطار جنيف بعنوان “يوم السياحة والطيران” ، وكانت الشركة هى الناقل الرسمي للمؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدنى بافريقيا والشرق الأوسط بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية منظمة الإيكاو

وشاركت مصر للطيران في معرض فيلوكسينيا Philoxenia”” الدولي للسياحة والسفر باليونان إلى جانب معرض ” World Travel Market – WTM” بلندن فضلا عن الاجتماع الدولي لمكافحة تهريب كافة أشكال الحياة البرية عبر النقل الجوي بلندن.

واستطاعت أكاديمية مصرللطيران للتدريب المشاركة فى معرض إفريقيا لمستلزمات الطيران 2017 فى دولة تونس، و شاركت مصرللطيران في معرض الطيران الدولي DUBAI AIRSHOW 2017

وشارك مركز تدريب مصر للطيران فى الملتقيات التوظيفية كعارض بالجامعات والمعاهد، و كانت مصرللطيران هى الناقل الرسمي للمشاركين بمعرض ومهرجان التّذوق والطهي العالمي cuisineبالقاهرة.