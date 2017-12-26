2017 الأصعب في سوق النشر

– عادل المصري: إغلاق أسواق عربية أثر على سوق النشر المصري



– محمد البعلي: تحديات كبيرة واجهت النشر في 2017 بعد التعويم

– سعيد عبد المنعم: الجميع أفسد لعبة النشر

– عبد الستار النخيلي: العديد من الناشرين خفضوا إصداراتهم

علي راشد:

أيام قليلة وتنطوي صفحة 2017 ومعها العديد من الأزمات التي كانت من بينها أزمة صناعة النشر، والتي مرت بمزيد من الصعوبات والتحديات خاصة في ظل تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما أثر بالطبع على تلك الصناعة التي تعتمد في كل خاماتها من ورق وأحبار وغيرها من خامات الطباعة على الاستيراد، وهوما أدى الى زيادة سعر الكتاب بنسبة كبيرة، كما أثر أيضا على المبيعات التي انخفضت بشكل كبير حيث اتجه القارئ إلى أولوياته الأخرى من أساسيات الحياة تاركا الكتاب، الذي لم يكن يفكر فيه من قبل إلا قلة قليلة، الآن أصبحت هذه القلة تعاني فخفضت نسب شرائها للكتاب.

هذا بالإضافة إلى بعض المشاكل الأخرى التي تواجه الناشرين منذ سنوات وهي تزوير الكتاب الذي يسبب خسائر كبرى للناشرين، ومن الأمور الغريبة أن بعض دور النشر التي اتجهت للكتب الشعبية ذات القطع الصغير تخفيضا في طباعتها وسعرها ليقوم المزورون بعمل طبعة بحجم أكبر وبسعر أقل.

وكان اتجاه العديد من دور النشر خلال هذا العام إلى المعارض العربية آملين أن يحققوا النجاح والربح فيها إلا أن تلك المعارض تتطلب مزيدا من المال للشحن والحجز، وهو ما جعل البعض يشكو منها خاصة معرض “جدة” الذي انتهت فعالياته أول أمس الأحد، بينما حاولت بعض دور النشر أن تتجه إلى منح الترجمة من دول مختلفة وبعضها نجح في ذلك والبعض الآخر لم يفلح.

تقليص عدد الإصدارات كان لسان حال العديد من الناشرين هذا العام بنسب تتراوح بين 30 إلى 50% من العناوين التي اعتادت تلك الدور على نشرها، كما أن البعض حاول أن ينتقي الكتب بعناية شديدة وألا ينشر لأي شخص خاصة الدور الكبيرة التي لا تأخذ مقابلا من الكاتب، بينما الدور الأخرى فإنها تنشر لأي شخص طالما يدفع مقابل ذلك، ولكن الكتاب أنفسهم منهم الكثير من تراجع عن النشر بسبب ما يطلب منه من مقابل مادي كبير ليس باستطاعته دفعه.

من جهته أكد الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن سوق النشر في 2017 تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب ارتفاع أسعار الورق وخامات الطباعة نظرا لاستيرادها جميعا، وذلك بسبب تعويم الجنيه، ولكن بالرغم من ذلك فإنه قد خرجت للنور مجموعة كبيرة من العناوين الجيدة هذا العام، وكان من الممكن أن تكون هناك إصدارات أكبر وكتب أكثر تنوعا وجودة، إلا أن استيراد خامات النشر وارتباطها بسعر صرف الدولار كان له أثر في الأزمة التي حدثت بسوق النشر كغيرها من الأسواق، خاصة وأن المواطن المصري لديه العديد من الأساسيات و الأولويات الأخرى ، وبالتالي فإن أول شيء يمكنه الاستغناء عنه – إذا كان يهتم به أصلا – هو القراءة، كما أن هناك العديد من الأسواق الخارجية والتي كانت مهمة للكتاب المصري تم إغلاقها تماما بسبب اضطراب الأحوال بها مثل أسواق سوريا واليمن والعراق ، وهو أيضا ما كان له أثر سلبي على سوق النشر في مصر، وبرغم كل هذا ما يزال الناشرون يحاولون ويقاومون هذه الأزمة التي يتمنى الجميع أن يتم حلها وتتحسن الأوضاع بحلول عام 2018.

وعن فكرة التوجه إلى المعارض العربية لفتح المجال للبيع فيها من جانب الناشرين المصريين، أشار المصري إلى أن التوجه لتلك المعارض هو حل لكنه ليس حلا في الوقت نفسه ، فمدى إفادته يرجع إلى تلك المعارض وما يحدث فيها، خاصة أن هناك أسواق كانت مهمة لنوعية معينة من الكتب تم إغلاقها –كما أشار- فاليمن كانت مهمة بالنسبة لكتب التراث ، والعراق كانت مهمة للكتب العلمية والأكاديمية والأدبية ، بينما تعتبر ليبيا سوقا مهمة للكتب التعليمة وكل هذه الأسواق اختفت تماما.

أما الناشر محمد البعلي، صاحب دار “صفصافة” للنشر والتوزيع، فأكد أن عام 2017 مثّل مجموعة من التحديات الكبيرة التي واجهت صناعة النشر أهمها التعويم الذي أدى إلى زيادة أسعار الورق وارتفاع التكاليف الخاصة بالطباعة والكتاب بشكل عام، كما أثر على القدرة الشرائية، حيث أثر على مشتريات المواطنين للكتاب فانخفضت المبيعات خلال العام.

وأشار البعلي إلى تحد آخر مرتبط بالتعويم أيضا ولكنه مرتبط بالمعارض العربية حيث ارتفعت تكاليفها بشدة على الناشرين المصرين بسبب التعويم وتغيير العملة، وفي الوقت نفسه تواجه هذه المعارض ظروفا معقدة مثل ارتفاع أسعار البترول وانخفاض الإنفاق الحكومي على الثقافة والعديد من التوترات المتنوعة التي توجد اختلافا في الدول حول إنفاقها على الكتاب والثقافة، فالإنفاق على الكتاب في دول الخليج مثلا ليس في قمة الأولويات وبالتالي قد تحقق هذه المعارض للناشرين المصريين الخسارة بدلا من الربح.

ووصف الناشر أحمد سعيد عبد المنعم، صاحب دار “منشورات الربيع” عام 2017 بأنه عام إفساد الطبخة، مشيرا إلى أن كل الأطراف كانت ضد النشر في هذا العام ، فالناشرون والكتاب والمكتبات الكبرى خلال السنوات الأخيرة حاولوا أن يفسدوا لعبة النشر بأن يستغلوا ويستنزفوا كل ما يمكن استنزافه لكي يخرجوا بمكاسب مادية ، فالناشر والمكتبة أصبح همهما الربح فقط ، والناشر أصبح ما يهمه الشهرة فقط ، بينما القارئ هو الآخر أصبح همه التسلية فقط، وذلك بعد أن كان هدف الناشر هو إفادة المجتمع بالثقافة والوعي وكذلك الكاتب الذي كان يريد توصيل رسائله أصبح الهم الأوحد لهما هو ما يحقق المصلحة الخاصة بهم سواء الربح أو الشهرة.

عبد الستار النخيلي، مدير دار “الفيروز” للنشر لفت إلى أن عام 2017 كان عاما صعبا على الناشرين المصريين وذلك بعد تعويم الجنيه، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك إقبال على الكتاب خلال هذا العام، كما أن العديد من الناشرين قد خفضوا عدد إصداراتهم بسبب التعويم وارتفاع أسعار خامات الطباعة التي يتم استيرادها جميعا، أما المعارض العربية فهي أصبحت هي الأخرى لا تعتبر حلا للمصريين فارتفعت أسعار الشحن والحجز كما أن العديد من الدول العربية أصبحت أوضاعها غير مستقرة هي الأخرى، إلا أنه من الممكن أن تتحسن الأوضاع خلال 2018.