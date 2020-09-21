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2015 الأعلى .. تعرف على تطور صادرات الرخام والجرانيت خلال 6 سنوات (جراف)

العام الحالي هو الاقل بين تلك السنوات
محمود زكي 7:32 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20 7:32 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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شهدت صادرات الرخام والجرانيت خلال الستة أشهر الأولى من الأعوام 2015 إلى 2020 تباينا في حجم الصادرات ، وفقا للتقارير السابقة للمجلس التصديري لمواد البناء حيث سجل حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من عام 2015 قيمة 144 مليون دولار.

وقال المجلس التصديري لمواد البناء أن حجم الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016 قيمة 114 مليون جنيه ، في حين سجلت خلال الفترة المذكورة من 2017 قيمة 103 مليون دولار تقريبا.

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وأوضح التقرير وصول الصادرات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2018 قيمة 97 مليون دولار تقريبا في حين سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 قيمة 110 مليون دولار.

وأوضح المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات الرخام والجرانيت خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2020 بلغت 87 مليون جنيه.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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