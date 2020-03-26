2012 الأعلى مبيعاً فى تاريخ السوق المحلية على مدار 15 عاماً

أشار تقرير رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA إلى احتلال مصر المركز 43 فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات خلال 2019 ، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 170 ألف سيارة بين ملاكى وتجارية، مقابل 184.5 ألف وحدة مباعة بنهاية 2018.

تتبعت OICA حركة مبيعات سوق السيارات فى مصر على مدار 15 عامًا فى الفترة من 2005 وحتى نهاية 2019، وكان إجمالى مبيعات سوق السيارات من الملاكى والتجارى خلال 2005 يقرب من 121.4 ألف سيارة.

ارتفعت مبيعات السوق المصرية من السيارات خلال 2006 بنسبة تصل إلى %40 لتسجل 170.6 ألف وحدة، وفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعى السيارات العالمية.

وخلال 2007 نمت مبيعات السوق بإجمالى 206 آلاف سيارة، وبلغت مبيعات السيارات فى السوق المصرية خلال 2008، ما يقرب من 239.8 ألف سيارة.

أشار تقرير OICA إلى هبوط مبيعات السيارات فى مصر خلال 2009، بنسبة تصل إلى %14 فى ظل التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، التى شهدتها اقتصاديات العالم خلال 2008، لتهبط المبيعات إلى 205.5 ألف وحدة.

تابع التقرير أنه فى 2010، عاد النمو لمبيعات سوق السيارات المصرية بعد أن صعد الأداء بنسبة تصل إلى %21 مسجلًا 284.9 ألف وحدة.

فى 2011 استمر النمو وإن كان بوتيرة أقل لتتمكن السوق من بيع 271.9 ألف سيارة، بصعود بلغت نسبته %9 وفى 2012 صعدت مبيعات السوق إلى 286.3 ألف سيارة، خلال عام 2013، صعدت مبيعات السوق لتسجل 238.1 ألف سيارة، ونهاية 2014، ارتفعت المبيعات بنسبة تصل إلى %23 إلى 349.1 ألف سيارة مباعة.ليصبح العام الأعلى مبيعاً فى تاريخ سوق السيارات خلال 15 عام.

أشار تقرير OICA إلى أن مبيعات مصر من السيارات الملاكى، والمركبات التجارية تراجع %5 خلال 2015، لتسجل 332.1 ألف سيارة، وفى عام 2016، تراجع السوق بنسبة تصل إلى %20 لتسجل 264.1 ألف وحدة.

تابع التقرير: «مع إعلان البنك المركزى تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016، هبطت مبيعات السيارات خلال 2017، بنسبة تصل إلى %51 لتسجل 128.9 ألف وحدة، مع الزيادات التى شهدتها أسعار السيارات نتيجة لتعويم الجنيه، فى مقابل الدولار الأمريكى».

أوضح التقرير أن مبيعات السوق عادت إلى مرحلة النمو خلال 2018، لتسجل 184.5 ألف سيارة، بصعود بلغ %43 مقارنة بمبيعات 2017.