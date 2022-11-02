201 مليون ضرائب ورسوم جمارك الدخان بالقاهرة خلال أكتوبر الماضي

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان، خلال شهر أكتوبر الماضي، 110 حاويات دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 10 آلاف و729 طردًا بوزن إجمالي 2094 طنًّا و718 كيلوجرامًا.

وتم الإفراج، خلال شهر أكتوبر 2022، عن 71 شـهادة سحب جزئية، بعدد 13 ألفًا و613 طردًا، بوزن إجمالي 2790 طنًّا و593 كيلوجرامًا.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصَّلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر أكتوبر الماضي، 22 مليونًا و926 ألفًا و620 جنيهًا، وإجمالي الغرامات 312 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصَّلة بجمارك الدخان بالقاهرة، خلال الفترة نفسها، حوالى 173 مليونًا و308 آلاف جنيه،

وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة نحو مليون و11 ألف جنيه، وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 3 ملايين و892 ألف جنيه.

وخلال شهر أكتوبر 2022 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 5 ملايين و204 آلاف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصَّلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أكتوبر الماضى 201 مليون و466 ألف جنيه.