2000 فدان زيادة في مخصصات زراعة القطن ببورسعيد

أماني العزازي أكد المهندس محمد إبراهيم، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، الانتهاء من إزالة التعديات على مساحة 76 فدانًا بالتنسيق مع مديرية رى الإسماعيلية تنفيذا لقرار وزير الرى رقم 28 لسنة 2018، وذلك بمنطقة شريط المعاهدة المجاور لترعة بورسعيد المخصصة لمياه الشرب، والتى يقوم المتعدين بزراعة الأرز ع

أماني العزازي

أكد المهندس محمد إبراهيم، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، الانتهاء من إزالة التعديات على مساحة 76 فدانًا بالتنسيق مع مديرية رى الإسماعيلية تنفيذا لقرار وزير الرى رقم 28 لسنة 2018، وذلك بمنطقة شريط المعاهدة المجاور لترعة بورسعيد المخصصة لمياه الشرب، والتى يقوم المتعدين بزراعة الأرز عليها بالمخالفة لمخصصات المحافظة الرسمية.

ولفت إبراهيم إلى أن وزارة الزراعة حددت 30 ألف فدان لزراعة الأرز بالمحافظة منها 17 ونصف بجنوب بورسعيد و12 ونصف فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، وإزالة المزارع السمكية المخالفة بهذه المناطق المخصصة للزراعة.

وأوضح إبراهيم أن إنتاجية الفدان تقدر بنحو 3,5 طن فى الموسم.

وأشار إلى أن المحافظة تشهد توسعًا ملحوظًا فى زيادة المساحات المنزرعة بالقطن بلغت الموسم الحالى 4 آلاف و50 فدان بزيادة 2000 فدان عن العام الماضى بمناطق جنوب المحافظة وبسهل الطينة.

مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تنتهج سياسة جديدة بتحفيز المزارعين للتوسع فى زراعة القطن.