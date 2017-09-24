2000 سيارة مبيعات مستهدفة لسينوفا فى 2018

أحمد عوضتستهدف شركة سينوفا إيجيب، إحدى شركات مجموعة القصراوى، بيع ما يقرب من 2000 سيارة خلال العام المقبل؛ وفق خطتها التسويقية.وأوضح مصدر مسئول داخل شركة سينوفا، أن مبيعات العلامة الصينية شهدت نموًا بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية، بفضل خطتها التسويقية التى ترتكز على تعددية الشرائح من السيارا

أحمد عوض

تستهدف شركة سينوفا إيجيب، إحدى شركات مجموعة القصراوى، بيع ما يقرب من 2000 سيارة خلال العام المقبل؛ وفق خطتها التسويقية.

وأوضح مصدر مسئول داخل شركة سينوفا، أن مبيعات العلامة الصينية شهدت نموًا بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية، بفضل خطتها التسويقية التى ترتكز على تعددية الشرائح من السيارات “السيدان و suv والعائلية”، مشيرًا إلى أن سينوفا تراهن على زيادة مبيعاتها، بالتزامن مع طرح الطراز الجديد من x35.

وحول أداء السوق بشكل عام؛ قال إن المبيعات تشهد تراجعا خلال الوقت الحالى، بسبب ارتفاع الأسعار الذى انعكس على قدرة المستهلك باقتناء سيارة جديدة، مشيرًا إلى أن سينوفا حرصت على تثبيت أسعارها خلال الفترة الماضية، فى محاولة لزيادة ثقة عملاء العلامة الصينية ومحاولة تخفيف العبء عنهم.

وشهدت مبيعات السيارات تراجعا بنسبة 41.8%، خلال فترة السبعة أشهر اﻷولى من العام الحالى، مسجلة بيع 69.7 ألف وحدة، مقابل 119.9 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2016، وفقً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأشار إلى أن سينوفا تمكنت من الوصول إلى خطتها المستهدفة من المشاركة بمعرض “أوتوماك فورميلا”، الذى عقد اﻷسبوع الماضي، بزيادة عدد الحجوزات على طرازاتها.

وأشار إلى أن الخطة التوسعية بقطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة فى مختلف أنحاء الجمهورية، تشمل زيادة عدد الموزعين المعتمدين للعلامة الصينية، منوها بأن سينوفا تمتلك مركزا رئيسيا تابعا لها فى أبو رواش و 4 مراكز للموزعين بالاسكندرية والمنصورة والقاهرة والغردقة، مضيفًا أن الخطة تستهدف توفير كل قطع الغيار بالسوق المحلية.