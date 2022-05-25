2000 جنيه زيادة فى أسعار الأضاحى مع اقتراب عيد النحر

مع بدء العد التناذلى لحلول عيد النحر، شهدت الأسواق ارتفاعا فى سعر الأضاحى المخصصة للتربية والتسمين بقيمة 2000 جنيه فى المتوسط، لتسجل أسعار العجول البقرى المتوسطة والكبيرة من 18000 إلى 30000 جنيه، والخراف بين 2500 إلى 6000 حسب الوزن.

وأكد أحمد الكومى عضو رابطة مربى الماشية ارتفاع الأسعار بنسبة %10 فى القائم البقرى مقارنة مع العام الماضى إذ يبلغ متوسط الكيلو من 69 إلى 72 جنيها بزيادة 5 جنيهات، فى ظل ارتفاع تكاليف تربية وتسمين الماشية جراء صعود سعر العلف فى السوق.

وأضاف أن سعر الأضحية من الأغنام والماعز تتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه والكيلو القائم يتراوح من 65 إلى 70 جنيها وهى المخصصة للتسمين والبيع خلال العيد.

وأوضح أن سعر كيلو اللحم الجاموسى القائم الصغير من 55 إلى 65جنيها.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن أسعار الأضاحى تتباين حسب كون الأضحية صغيرة أو كبيرة وكذلك بين منطقة وأخرى وحسب المحافظة، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات المسوقة مثل وزارة الزراعة التى توفر أضاحى للحجز وكذلك وزارة الأوقاف توفر صك للأضحية.

وأوضح أن أسعار الكيلو القائم من الخراف يتراوح من 80 إلى 90 جنيها، وسعر الرأس المتوسط من 4000 إلى 4500 جنيه والكبيرة حتى 6500.

وأضاف أن سعر الكيلو من العجول البقري الفاخر تبدأ من 70 جنيها، ويتراوح سعر الرأس من 25 ألفا وحتي32 ألف جنيه حسب جودة اللحم والتغذية التى تتبدى فى طعم اللحم.

وقامت «المال» بجولة لرصد أسعار الماشية الحية فى السوق حيث تراوحت أسعار العجول البقرى المتوسطة والكبيرة من 18000 إلى 30000 جنيه والخراف من 2500 إلى 6000 حسب الوزن.

وكشفت الجولة أن سعر الماعز يتراوح من 3000 إلى 5000 جنيه.

فيما يبلغ سعر كيلو اللحم البقرى القائم 70 جنيها والجاموسي60 و الضانى 90.

وتترقب الأسواق موعد إعلان وزارة الزراعة عن أسعار الأضاحى لعيد2022، للراغبين فى الحجز من داخل مزارع الوزراة المنتشرة فى عدد من المحافظات بأسعار مخفضة بنسبة %25 عن أسعار السوق الحرة.

وفى الموسم الماضى سجل كيلو الضانى 75 جنيها، حسب أسعار وزارة الزراعة؛ لتتراوح الرأس الواحدة من 3000 إلى 6000 جنيه.

وأكدت الوزارة أن الكيلو من العجول البقري القائم بـ70 جنيها، لتتراوح الرأس من 20 ألفا وحتى 32 ألفا.

ويحل موعد عيد الأضحى مطلع يوليو المقبل، ويستعد المسلمون فى جميع أنحاء العالم للقيام بإحياء شعيرة ذبح الأضحية والتى تؤدى شرعا بعد صلاة العيد وتستمر عدة أيام.