2000 جنيه تراجعا فى أسعار الأعلاف بالسوق المحلية

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن بقيمة 2000 جنيه للطن، بالسوق المحلية بعد شهور من الزيادات المتواصلة مؤخرا، ليسجل طن علف البادى «بروتين %23» نحو 22 ألف جنيه تسيلم أرض المصنع، بدلا من 24 ألفا بداية الأسبوع، بنسبة هبوط %8.3.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن سعر طن الذرة المستوردة الصفراء البرازيلية والأرجنتينية -والتى تعد أبرز مكون للعلف- تراجع أيضا إلى 12 ألف جنيه، مقابل 14250، فى نطاق الموانئ “تسليم ظهر السفينة” بانخفاض 2250 جنيها، بنسبة %16.

وأرجع السيد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، الانخفاض إلى توالى الإفراجات لمنتجات الأعلاف من الصويا والذرة فى الموانئ، وأيضا تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بالإفراج عن جميع الشحنات العالقة خلال الشهر المقبل.

وأضاف أن الحكومة شددت الرقابة الدورية على تجار ومصانع الأعلاف مؤخراً، مما ساهم فى انخفاض الأسعار نسبيا.

وأشار إلى أن اشتعال الأسعار خلال الفترة الماضية كان سببه الأساسى معروض الأعلاف وعدم توافرها.

وذكر السيد أن انخفاض أسعار الأعلاف فى السوق سيؤدى إلى استعادة %50 من المربين للعمل بالسوق مجددا، بعد تخارجهم خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة – نشر أمس – أن إجمالى ما تم الإفراج عنه من خامات إنتاج خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر الجارى بلغ 1.427 مليون طن، من بينها 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالى قيمة 713 مليون دولار.

وأشارت الوزارة إلى الإفراج عن 172 ألف طن خامات أعلاف «الذرة والصويا»، بحوالى 81 مليون دولار، خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين.

وعلى صعيد آخر، طالب السيد بسرعة وضع سعر عادل لكيلو الدواجن من المزرعة، يشمل تكاليف الإنتاج، مشيراً إلي وجود لجنة حكومية مشكلة من الغرف التجارية ووزارة الزراعة تعمل على تحديده.