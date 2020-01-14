2000 جنيه أعلى سعر متر للتصالح فى مخالفات البناء بالنزهة

سجلت أعلى سعر للتصالح في مخالفات البناء للمتر المربع السكني بحي النزهة قيمة 2000 جنيه، وفقًا لما حددته محافظة القاهرة، وذلك في المناطق والشوارع التي يزيد فيها عرض الشارع على 25 مترا.

في حين سجل أقل سعر للتصالح في مخالفات البناء بحي النزهة قيمة ألف جنيه، في الشوارع التي يقل عرض الشارع فيها عن 10 أمتار.

وحددت المحافظة قيمة 2000 جنيه للسكني، وبنفس القيمة التجاري والإداري، في حين سجل المتر الصناعي قيمة ألف جنيه، للشوارع الذي يزيد عرضها عن 25 مترا. حي النزهة

1400 جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء للمتر السكني في الشوارع الأقل من 25 مترا

في حين بلغ قيمة التصالح في مخالفات البناء للمتر السكني للشوارع الأقل من 25 مترا وأكثر من عشرة أمتار قيمة 1400 جنيه للسكني.

في حين سجل التجاري 2000 جنيه، والإداري قيمة 1400 جنيه، وسجل قيمة المتر الصناعي بتلك الشوارع قيمة 800 جنيه تقريبًا.

وضمت تلك الشوارع سليمان عزمي وعلى عبد الرازق والشوارع الجانبية المتفرعة من ميدان الحجاز ميدان تريومف وعمار بن ياسر والعروبة وعثمان بن عفان.

في حين ضمت الشوارع الأقل من 25 متر في منطقة شيراتون المطار كل من كمال حسن علي وجاد الحق والرشيدي وخالد بن الوليد في حين ضمت منطقة النزهة الجديدة كل من متفرعات شارع الدكتور طه حسين وجوزيف تيتو و زهرة المدائن ومحمد رفعت.



المتر الصناعي يسجل 800 جنيه في الشوارع الأقل من 10 أمتار

وبلغ قيمة التصالح على سعر المتر السكني قيمة 1000 جنيه في الشوارع الأقل من 10 أمتار، في حين سجل التجاري 2000 جنيه والإدارة 1200 جنيه.

بينما بلغ سعر المتر الصناعي 800 جنيه في كل من منطقة النزهة وشيراتون المطار ومنطقة النزهة الجديدة.

كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية.