200 – 300 جنيه ارتفاعًا مرتقبًا لطن الحديد

المال-خاصتوقع متعاملون فى سوق الحديد ارتفاع سعر الطن بين 200 - 300 جنيه، بسبب ارتفاعات أسعار «البليت» عالميا، ووصول الطن إلى 540 دولارا، صعودا من 520 دولار الشهر الماضى. وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة «الماسية» للصلب، إن الزيادات فى أسعار الحديد قادمة، ل

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توقع متعاملون فى سوق الحديد ارتفاع سعر الطن بين 200 – 300 جنيه، بسبب ارتفاعات أسعار «البليت» عالميا، ووصول الطن إلى 540 دولارا، صعودا من 520 دولار الشهر الماضى.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة «الماسية» للصلب، إن الزيادات فى أسعار الحديد قادمة، لافتا إلى أن مبيعات التجارى – البيع والشراء بين التجار وبعضهم البعض – نشيطة نتيجة الركود الكبير فى المبيعات خلال شهر رمضان.

وأضاف أن المصانع ستضطر إلى رفع الأسعار، بسبب زيادات «البليت»، خاصة أنها زيادة كبيرة وزيادة أسعار الدولار فى السوق المحلية وعالميًا.

وقال محمد السويفى، مدير مبيعات شركة العشرى للصلب، إن كل المؤشرات تقود إلى رفع أسعار الحديد خلال شهر يونيو المقبل، خاصة أن الكثير من المصانع ارتفع عليها سعر الدولار، مما رفع سعر التكلفة بشكل كبير.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك بنهاية الأسبوع الماضى، وصعد سعر العملة الأمريكية فى بنك القاهرة إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وأشار السويفى للمال إلى أن مايو الجارى، يعد الأسوأ على تجار ومصنعى الحديد، من جهة انخفاض الطلب، والذى يصل لنحو 40 – %50 خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أنه من المرتقب أن يرتفع الطلب على الحديد مع نهاية رمضان، وبدء العطلة الصيفية الخاصة بالمغتربين، ونشاط حركة البناء والعقارات وتسليم الشركات للمهمات المطلوبة منها، موضحًا أن الشركات ستضطر للزيادة نتيجة تحرك أسعار «البليت» عالميًا بمتوسط 20 دولارا.

فى سياق متصل، قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات، إن المخزون لدى الشركات المنتجة يجعل من الصعب التنبؤ بارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن إجمالى الإنتاج الشهر الماضى بلغ 822 ألف طن، فى حين سجلت المبيعات 638 ألف طن، أى أن المخزون يصل حاليا إلى 184 ألف طن.

وأكد أن الزيادة إذا حدثت فستكون وفق السياسة التسعيرية لكل مصنع على حدة، ورؤيته لحالة السوق، موضحًا أن هناك ركودا فى المبيعات بشكل كبير، مما يضطر الشركات إلى تثبيت أسعارها خلال الفترة الحالية لتصدير المخزون.

ويسجل طن حديد التسليح فى المتوسط 12500 إلى 12600 جنيه منذ منتصف أبريل الماضى، و»البليت» 520 دولارا ، والخردة 530 دولارا، ويوجد 27 مصنعًا، تتراوح حجم استثماراتها بين 70ـ 100 مليار جنيه، تتيح نحو 150 ألف فرص عمل مباشرة، ومثلها غير مباشرة.