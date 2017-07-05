200 مليون دولار من المصرف العربي لدعم القطاع الخاص

المال- خاص: افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماع مجلس الإدارة الثاني للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، لعام 2017، بحضور المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس المجلس، والدكتور سيدي ولد التاه، المدير العام، ويعقد الاجتماع الهادف لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى لأو

المال- خاص:



افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماع مجلس الإدارة الثاني للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، لعام 2017، بحضور المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس المجلس، والدكتور سيدي ولد التاه، المدير العام، ويعقد الاجتماع الهادف لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى لأول مرة بمدينة شرم الشيخ.

رحبت الوزيرة بمجلس إدارة المصرف، مؤكدة أن المصرف العربى هو شريك أساسى فى التنمية، معربة عن سعادتها لعقد الاجتماع بمدينة السلام “شرم الشيخ”.

وتقدمت بالشكر والتقدير للمهندس يوسف البسام، رئيس مجلس إدارة المصرف على دعمه المستمر لمصر خاصة بمنطقة شمال وجنوب سيناء.

وتقدم المهندس يوسف البسام، بالشكر والتقدير للقيادة السياسية فى مصر، والوزيرة على دعمها لدور المصرف فى تنمية الوطن العربى، مؤكدا أن دعم المصرف لمصر يأتى من واقع ثقته فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، وما تشهده بيئة الاستثمار من تحسن خلال الفترة الماضية، داعيا إلى زيادة الاستثمارات المشتركة المصرية الأفريقية، موضحا أن المصرف حقق أرباحا قدرها 140 مليون دولار عن الخمسة أشهر الأولى فى 2017، مقارنة بـ42 مليون دولار عن نفس الفترة خلال عام 2016م.

عقب ذلك وقعت الوزيرة، والمهندس يوسف البسام، اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمصرف العربى يهدف لتعزيز قدرة المستثمرين المصريين فى أفريقيا.

‎وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق يشمل دعم المستثمرين المصريين للنفاذ إلى أفريقيا لدعم التنمية الاقتصادية فى جميع المجالات، مشيرة إلي أنه سوف يعزز من سبل التعاون بين الوزارة والمصرف، الذى خصص مبلغ بقيمة 200 مليون دولار من أجل دعم التعاون الاقتصادى المصرى الإفريقي، مما يساهم فى توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات.

‎كما أكدت حرص الحكومة المصرية على تقوية العلاقات مع دول أفريقيا، نظراً لأهميتها، وكونها تمثل العمق الاستراتيجي لمصر، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تواجد مصري كبير في هذه الدول الإفريقية، بمساندة المصرف، من خلال ايفاد الكثير من الخبراء المصريين لتحسين خبرة كوادر الدول الأفريقية، وذلك بتنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستويات الكفاءة وتنمية المهارات.

وذكرت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، والتى يتم وضعها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات، ومنها محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أنها عرضت موقف الخريطة خلال اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من أجل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدة على وجود تنسيق بين الوزارات ومختلف المحافظات لمتابعة المشروعات الاستثمارية بها.

كما ناقش الاجتماع بحث اعتماد تمويلات جديدة لعدد من العمليات التنموية لصالح الدول الأفريقية المستفيدة من المصرف، حيث وصلت إجمالي تمويلات المصرف المتراكمة لصالح تلك الدول حتى 31 مارس 2017، إلى 5.4 مليار دولار، لصالح 44 دولة أفريقية، كما تم بحث تقديم منحة من صافى دخل المصرف لعام 2016، لدعم الشعب الفلسطينى.

