200 مليون دولار من البنك الأوروبى لرفع كفاءة قطاع الطاقة

أحمد عاشور: وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، وإريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقا للاستثمار فى دعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، بحضور المهندس طارق…

أحمد عاشور:

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، وإريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقا للاستثمار فى دعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول.

كما شهدت الوزيرة ووزير البترول توقيع البنك مع محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول على اتفاق تنفيذ المشروع.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يهدف للاستثمار فى كفاءة الطاقة وتحسين استخدامها وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الانتاج ولإنتاج وقود عالى الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمى لتبادل الطاقة.

وأكدت أن المشروع سيسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة فى ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادى من خلال تنفيذ استثمارات بيئية.

وشددت على اهتمام الوزارة بدعم الاستثمار فى قطاع البترول، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين لزيادة حجم الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى حيث يعد قطاع البترول أكبر القطاعات التى تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تمت، موضحة أن شركاء مصر فى التنمية حريصين على دعم إستراتيجية تطوير البترول.

وأشادت الوزيرة بحجم استثمارات البنك فى مصر والتى بلغت حتى الآن 2.7 مليار يورو، ويصل إجمالى المشروعات إلى 78 مشروعا، وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون حتى الآن 71% من إجمالى استثمارات البنك الأوروبى فى مصر، والتى أصبحت ثانى أكبر دولة عمليات لدى البنك، موضحة أن مصر حصلت على جائزتين للتنمية المستدامة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2018 لمشروع خدمات الصرف الصحى بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو ومشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع اتفاق رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول لمشروعات إعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالى فضلا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم ٢.

من جانبه، قال إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: «نحن سعداء جدا بدعم جهود مصر الحثيثة لتجديد وإصلاح منظومة الطاقة لديها، وبالطبع تحديث قطاع إنتاجها يلعب دورًا مهمًا لإنجاح هذا الجهد».

وأضاف: «المشروع الذى نوقعه يمثل اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام، ويؤكد التزام البنك الأوروبى للإعمار والتنمية بدعم مصر وبرنامجها لتحقيق التنمية المستدامة ونتمنى الاستمرار فى هذا التعاون الوثيق وتلك الشراكة الإستراتيجية التى تجمع بين مصر والبنك الأوروبى».