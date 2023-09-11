200 مليون دولار قرضًا من «الأفريقى للتصدير والاستيراد» لصالح «السويدى» و«أوراسكوم» للإنشاءات

كشفت مصادر مطلعة -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- عن منح البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد قرضًا بقيمة 200 مليون دولار، لشركتى أوراسكوم للإنشاءات والسويدى إلكتريك مناصفة بينهما.

وأوضحت أن الشركتين ستقومان باستغلال القرض لصالح تنفيذ مشروعات تنموية فى دولة باربادوس بمنطقة جزر الكاريبي، وقامت بوضع حجر أساسها حديثًا.

وقالت المصادر أن شركة السويدى إلكتريك تستهدف تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات الحرارية.

وتعد شركة السويدى أحد أكبر مصنعى المكونات الإلكترونية محلياً وإقليمياً، وتعمل بشكل موسع بقطاع الكهرباء والطاقة.

وقالت المصادر إن شركة «أوراسكوم» للإنشاءات تستهدف من مشروعها تطوير بعض موانئ باربادوس، بالتعاون مع هيئة الموانئ التابعة لها.

و«أوراسكوم للإنشاءات» إحدى شركات أوراسكوم القابضة للتنمية، وهى شركة مساهمة مصرية.

يذكر أن «المال» انفردت مؤخرا بنشر خبر موافقة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد على تمويل %65 من أحدث مشروعات شركة مصر المتحدة للاستزراع السمكى «إيفر جرين» بجزر الكاريبي.

وقال أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار فى البنك الأفريقى «أفريكسم بنك» -فى تصريحات صحفية سابقة- إن الشركات المصرية التى أبدت رغبتها بالاستثمار فى دول البحر الكاريبى هى «إيفر جرين» و«السويدى» و«أوراسكوم» و«حسن علام»، فى قطاعات الاستزراع السمكى والبنية التحتية والموانئ والكهرباء والطاقة والطرق والكبارى.

وأشار حينها إلى أن «أفريكسم بنك» رصد محفظة تمويلات بقيمة مليار ونصف مليار دولار لدول الكاريبي، لتنفيذها على مدار العام 2025. ومن الجدير بالذكر أن «بنديكت اوراما» رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد افتتح مطلع الشهر الماضى، مكتب لـ«أفريكسم بنك» لدول المجموعة الكاريبية فى دولة «باربادوس».