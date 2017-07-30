200 مليون دولار تسهيلات من البنك الأفريقى للمقاولون العرب

بدور إبراهيموقع المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، مع الدكتور بندكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، اتفاقية تسهيل ائتمانى لإصدار خطابات ضمان من البنك الأفريقى بمبلغ 200 مليون دولار، ليكون أول تسهيل ائتمانى يتم منحه من البنك لشركة مصرية من القطاع العام.وأبدى



بدور إبراهيم

وقع المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، مع الدكتور بندكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، اتفاقية تسهيل ائتمانى لإصدار خطابات ضمان من البنك الأفريقى بمبلغ 200 مليون دولار، ليكون أول تسهيل ائتمانى يتم منحه من البنك لشركة مصرية من القطاع العام.

وأبدى المهندس محسن صلاح، في بيان صادر اليوم، عن سعادته بتوقيع الاتفاق مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد والبنك التجارى الدولى، مؤكداً أن هذا الاتفاق يعد نقلة للعلاقات بين المؤسستين لتحقيق شراكة إستراتيجية.

من جهة أخرى، أعرب رئيس البنك الأفريقى خلال حفل التوقيع، عن شعوره بالفخر بتلك الشراكة مع المقاولون العرب، مؤكدا أنها تستحق كامل الدعم من البنك الأفريقى لكونها من كبرى الشركات العاملة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة الأفريقية.

وأضاف أوراما: “نعمل فى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد على الإسهام فى جعل أفريقيا أفضل وأقوى وأكثر تكاملاً وتعاوناً فيما بينها، لتصبح مثل أوروبا وآسيا وأمريكا التى تتعاون دولها بشكل كبير”.

من جهتها، ذكرت هبة عبداللطيف، رئيس مجموعة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجارى الدولى، إن هذه الشراكة تسهم بشكل جدي فى زيادة توسعات الشركة فى السوق الأفريقية، باعتبارها من كبرى الشركات العاملة فيها، موجهة الشكر للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على الدور الكبير والمهم فى دفع الشركات المصرية للعب دور مهم على المستوى العالمى.

حضر توقيع العقد الدكتور محمد أنسى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمهندس إبراهيم مبروك، رئيس قطاع أفريقيا، وعماد عبيد، المدير المالي لقطاع أفريقيا، وأحمد عكاشة، نائب مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإمداد، وعادل الشيخ، رئيس قطاع البنوك والتمويل، وعدد من قيادات البنك.