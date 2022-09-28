200 مليون جنيه موازنة مدينة شرق بورسعيد بالعام المالى الحالى

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص نحو 200 مليون جنيه، كميزانية لجهاز تنمية شرق بورسعيد خلال العام المالى الحالى.

وقال مجدى حسين، رئيس جهاز تنمية شرق بورسعيد، إن الميزانية التى أقرتها الهيئة قابلة للزيادة، وفقاً للمشروعات التى سيتم إدراجها على مدار العام المالى الحالى.

وتابع «حسين» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز أعلن عن طرح أعمال قطع ترابية لتجهيز عملية ترفيق الحى الأول بالمدينة، مشيرًا إلى أن إجمالى حجم استثمارات الحى يقدر بقيمة مليار جنيه.

وتابع إنه تم الانتهاء من إعداد مستندات الطرح الخاصة بترفيق الحى الأول، وبمجرد وجود حركة بناء وأعمال إنشاءات للتجمعات العمرانية المتكاملة، ستبدأ المدينة أعمال المرافق بالحى.

وأفاد «حسين» بأن المدينة تلقت بالفعل طلبات تتعلق بتخصيص قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل بالحى الأول.

كما أضاف، أن الجهاز طرح أعمال مرافق منطقة جنوب الجامعة وبتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه، وفى جنوب الحى الأول، تم تخصيص قطعتى أرض مخصصة لأنشطة تجارية إدارية.

وذكر «حسين» أنه بالنسبة لقطعة الأرض الأولى، تقع على مساحة 2000 متر مربع، وبسعر متر يبلغ 2050 جنيهًا، وتم تخصيصها لصالح شركة بورسعيد للتوريدات والمقاولات، وقد انتهت الشركة من أعمال الحفر.

أما قطعة الأرض الثانية فمخصصة لنشاط تجارى إدارى، وتقع على مساحة 1200 متر مربع، وبسعر متر يسجل 1950 جنيهًا، بحسب قول المهندس مجدى حسين.

ووفقًا لرئيس الجهاز، أنجزت المدينة حوالى %20 من وحدة الصرف، والتى تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 20 مليون جنيه.

وتابع «حسين» أن المنطقتين الصناعيتين بالمدينة فى مرحلة الترفيق حاليًا لإتاحتهما للطرح، مشيرًا إلى أن المدينة شهدت فى الفترة الأخيرة إقبالاً واسعاً لإتاحة أراضٍ لإنشاء مدارس خاصة.

ونوه بأن تلك المناطق ستقسم إلى قطع أراضٍ صغيرة، لتكون بمثابة عملية تكميلية للمنطقة الاقتصادية.

وفى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مع مجموعة من المستثمرين المحليين والعرب، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الشاطئية بمدينة «سلام».

وفى شهر يوليو الماضى، نشرت «المال» خبرًا بقرب عقد اجتماع مرتقب بمحافظة بورسعيد مع مستثمرين بخصوص ترويج المنطقة الشاطئية بالمدينة.

وعرض اللواء عادل الغضبان، المخطط التطويرى للمنطقة الشاطئية، وقطع الأراضى المتاحة، وأشكال المشروعات السكنية، سواء الشقق أو الفيلات، علاوة على طرح الفرص الاستثمارية أمامهم، بغية الترويج للمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات بالمدينة..

وفى خلال الاجتماع، أبدى المستثمرون رغبتهم فى شراء قطع الأراضى ذات مساحات تتراوح من 500 إلى 3000 فدان، والمخصصة للأغراض السياحية والأنشطة العمرانية، على أن يتم تحديد سعر المتر عند الطلب، وفقًا لقول المصادر.

وتابعت المصادر، أن المستثمرين حاليًا فى مرحلة الدراسة للفرص المتاحة، والمساحات الملائمة لأغراضهم، ومن عقد اجتماع آخر للتعرف على مطالب المستثمرين.

يذكر أن مدينة شرق بورسعيد تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم التخطيط لها على مساحة 23 ألف فدان، بإجمالى تكلفة للبنية التحتية حوالى 12 مليار جنيه، ومن المخطط أن تستوعب 778.8 ألف نسمة تقريبًا.

وتتضمن مدينة «سلام» 6 قطاعات عمرانية و12 حيًّا سكنيًّا، وتحتوى على أكبر مدينة صناعية ومناطق لوجيستية، وتضم أكبر منطقة للمزارع السمكية، وتحتوى على أكثر من 4000 وحدة سكن اجتماعى.