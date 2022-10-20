200 مليون جنيه مبيعات «فارم تشيز» خلال 10 شهور

ارتفعت مبيعات مصنع «فارم تشيز» لتصنيع الأجبان منذ بداية العام الجارى حتى الآن إلى 200 مليون جنيه، مقابل 190 مليون جنيه فى الفترة المماثلة العام الماضى، بزيادة %10، وفقًا لتصريحات نبيل يوسف مدير المصنع.

وقال نبيل يوسف فى تصريحات لـ«المال»، إنه تم زيادة حجم المبيعات بسبب زيادة حجم المعروض والموزع بالسوق المحلية، موضحا أنه جارى حاليا تطوير المصنع لزيادة الإنتاجية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأكد يوسف، أن المصنع ينتج شهريا 250 طن جبن مختلفة الأنواع، لافتا إلى أن أكثر المحافظات استهدافا من منتجاتها هى الغردقة وشرم الشيخ، تحديدا الفنادق والقرى السياحية نظرا لتصنيع الجبن لها بمواصفات خاصة.

ولفت إلى أن المساحة الإجمالية للمصنع بلغت نحو 5 آلاف مترا تشمل المخازن، لافتا إلى أن المصنع يمتلك حوالى 15 سيارة لتوزيع منتجات الجبن على المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أنه تم تصنيع بعض الماكينات المستخدمة فى تصنيع الجبن محليا نظرا لعدم إتاحة عملية الاستيراد من الخارج الفترة الماضية، وتشجيعا للمنتج المحلي، مضيفا أن عملية التطوير ساهمت بشكل كبير فى زيادة ومضاعفة إنتاج الجبن.

وأوضح يوسف، أن هناك بعض المشاكل التى تواجه المصنعين، مثل عدم توافر المواد الخام من الألبان، فضلا عن زيادتها وندرة الكمية من مادة اللبن الخام التى تمثل %80 من الإنتاج، مما تسببت فى ضعف إنتاج المصانع.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من قطاع الألبان وتطويرها بداية من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من الماشية، لما لذلك من مردود إقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

وتم تدشين تحالف بين غرفة الصناعات الغذائية وغرفة الألبان فى دمياط وأكاديمية البحث العلمى بعد حصر جميع المشكلات المتعلقة بالألبان بين وزارتى الصناعة و«البحث العلمى»، بناءً على توجيهات القيادة السياسية من أجل توطين الصناعة، طبقا لرؤية مصر 2030.