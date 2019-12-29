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200 مليون جنيه قيمة تطوير المناطق العشوائية غير المخططة بجنوب سيناء

تبلغ تكلفة تطوير المناطق غير المخططة جنوب سيناء 200 مليون جنيه
خالد الأسمر 9:27 م, الأحد, 29 ديسمبر 19 9:27 م, الأحد, 29 ديسمبر 19

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أعلن المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية عن القيمة التقديرية لتنسيق وتطوير عدد من المناطق العشوائيه غير المخططة بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 200 مليون جنيه.

تطوير المناطق العشوائية يتصدر مباحثات فودة وصديق

وبحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس خالد صديق سبل تطوير عدد من المناطق العشوائية تمهيدا للبدء في تنفيذ مخططات التطوير للمناطق المتفق عليها ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأشار صديق، إلى أنه تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية “غير الأمنة” بالمحافظة.

البدء في تطوير منطقة السلام بمدينة أبورديس

وأضاف، أنه من المقرر البدء في تطوير منطقة السلام بمدينة أبورديس، وتطوير الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، ومنطقة العصلة بمدينة دهب، ومنطقتي الترابين والمزينة بمدينة نويبع، ومنطقة مطلع الهضبة بمدينة شرم الشيخ.

أعمال التطوير تشمل تنفيذ أعمال رصف وإنارة الطرق

وتابع المدير التنفيذي لصندوق المناطق العشوائية، أن أعمال التطوير “بالمناطق غير المخططة”، تشمل تنفيذ أعمال رصف وإنارة للطرق، وتنفيذ وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ودهان الواجهات للمنازل، وتنسيق الموقع إلى غير ذلك من أعمال التطوير، لتصبح تلك المناطق واجهة حضارية بالمحافظات التي سيشملها التطوير.

تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في المرتبة الثانية

ولفت إلى أن تطوير المناطق العشوائية “غير المخططة” جاء في المرتبة الثانية بعد تطوير المناطق العشوائية”غير الآمنة”، والتى أولتها الدولة اهتماماً كبيراً، وغير مسبوق، في السنوات الأخيرة.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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