200 مليون جنيه زيادة فى مستحقات مصر الوسطى للكهرباء

المال ـ خاص:ارتفعت مستحقات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إلى 1.4 مليار جنيه نهاية شهر مارس الماضى، بزيادة 200 مليون جنيه عن يونيو2017.قال مدحت فودة فى تصريح لـ«المـال«، إن أغلب مستحقات الشركة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الأوقاف، وبعض الجهات الحكومية، والعديد من الوزار

المال ـ خاص:

ارتفعت مستحقات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إلى 1.4 مليار جنيه نهاية شهر مارس الماضى، بزيادة 200 مليون جنيه عن يونيو2017.

قال مدحت فودة فى تصريح لـ«المـال«، إن أغلب مستحقات الشركة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الأوقاف، وبعض الجهات الحكومية، والعديد من الوزارات، والمصانع، والشركات العاملة فى صعيد مصر، ويتصدر المديونيات شركة مياه الشرب، والصرف الصحى.

عقد أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً الأحد الماضى، بمدحت فودة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مشروعات الشركة، التى تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة وإزالة الاختناقات وتأمين التغذية الكهربائية، فضلاً عن إحلال لوحات توزيع الجهد المتوسط القديمة، والمتهالكة، ورفع قدرات محولات التوزيع لمجابهة الزيادة فى الأحمال.

قال فودة إن تكلفة بنود الخطة الاستثمارية الذاتية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال العام المالى 2017/2018، مبلغ يصل إلى حوالى 134 مليون جنيه.

عن الأعمال التى نفذت بالخطة الاستثمارية الذاتية، أوضح فودة أن تركيب وإحلال عدد (19 كشك) بالمحول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة، وتركيب 21 لوحة جهد متوسط.

أضاف فودة أن الشركة نفذت مشروعات فى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط، قامت الشركة بإحلال وتجديد 650 عامود جهد متوسط، بدلاً من الأعمدة المتهالكة، وإحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 60،6 كم، و114 كم كابلات.

فى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى قامت الشركة بإحلال وتجديد 182عامود جهد منخفض، وإحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 45 كم، و4 كم كابلات، وجار استكمال الباقى نهاية العام، والوصول لنسبة %100.

تبلغ تكلفة بنود الخطة الاستثمارية الطموحة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء مبلغ يصل إلى 1،55 مليار جنيه.

أشار إلى أن الشركة قامت بضخ 179.5 مليون جنيه، لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المار أعلى الكتل السكنية، التى تمثل خطورة على حياة المواطنين، واستبدالها بكابلات أرضية، وبالتنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية تنفيذ تلك العمليات، بلغت عدد العمليات التى نفذت 210 عمليات، بإجمالى أطوال وصلت إلى 172،5 كم.

عن موقف الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، تحرر 16947 محضر سرقة تيار، وسدد 14433 محضرًا حتى أبريل الماضى بإجمالى 50 مليون جنيه.