. 200 مليون جنيه زيادة فى تكاليف تشغيل فودافون

أيمن عصام: إيرادات الشركة تراجعت لأكثر من النصف

اتصالات تدرس تداعيات رفع أسعار الطاقة



محمود جمال: ارتفعت تكاليف تشغيل شبكة فودافون مصر 200 مليون جنيه بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والكهرباء، بينما لا زالت «اتصالات»، تدرس التداعيات المحتملة. وقال أيمن عصام، مدير قطاع الشئون الخارجية والقانونية فى «فودافون – مصر»، إن الزيادة مقسمة بواقع 150 مليون جنيه ارتفاعاً فى فاتورة استهلاك الكهرباء، و50 مليونًا فى تكلفة شراء السولار المستخدم فى تشغيل مولدات محطات المحمول. وأوضح عصام لـ«المال»، أن الشركة تنفق من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه سنويًا على أعمال تطوير الشبكة، معتبرًا أن رفع الدعم تدريجيًا عن أسعار المحروقات والكهرباء يصعب تقديم خدمة جيدة للعميل، لا سيما أن إيرادات الشركة تراجعت لأكثر من النصف منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وارتفاع معدلات التضخم بالبلاد إلى %33. وبحسب فودافون العالمية ، تراجعت إيرادات وحدتها بمصر تراجعت خلال النصف الثانى من العام المالى 2017/2016 بنحو 2.6 مليار جنيه لتسجل 5.2 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه فى النصف الأول من نفس العام ، وأرجعت الشركة سبب التراجع إلى خسائر فروق العملة التى تحملتها بعد قرار الحكومة فى 3 نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول فى «اتصالات مصر»، أنها لا زالت تبحث أثر زيادة أسعار الطاقة على تكاليف التشغيل، موضحًا أن ارتفاع سعر الكهرباء يظهر فى فاتورة استهلاك شهر يوليو الجارى، والمقرر صدورها نهاية أغسطس المقبل.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن تحريك أسعار المحروقات انعكس على زيادة تكاليف مصروفات التشغيل، وتتضمن نقل الموظفين ذهابًا وإيابًا، وتكلفة صيانة وتشغيل المولدات الكهربائية، والخدمات اللوجسيتية الأخرى، كتوزيع كروت الشحن على الموزعين والوكلاء المعتمدين، دون تحديد نسبة التأثر. ولم يتسن لـ«المال» الحصول على رد من «أورنج مصر» حول آثار زيادة أسعار الطاقة على تكاليف التشغيل. وأكد عصام أن شركته تقوم حاليًا بحصر ترددات خدمات الجيل الرابع للاتصالات “4G”، التى أخليت من الجهات الشاغلة لها، للتأكد من جاهزيتها الفنية لإطلاق الخدمة تجاريًا. يشار إلى أن «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات»، تسلمت خطابات تخصيص ترددات «4G» من جهاز تنظيم الاتصالات فى 21 يونيو الماضى، بإجمالى 40 ميجاهرتز. ويصل عدد محطات المحمول على مستوى الجمهورية إلى 22 ألف محطة، يعمل %70 منها بالطاقة الكهربائية، و%25 يعتمد على مولدات الديزل والسولار، والنسبة المتبقية على الطاقة الشمسية، التى تنتشر فى الطرق الصحراوية، مثل سيوة، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء. يذكر أن الحكومة رفعت سعر بنزين 92 من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، وسعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، و95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه، وسعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه. كما رفعت أيضا أسعار الكهرباء لجميع الشرائح التجارية لتكون محاسبة الشريحة الأولى (100كيلووات) بقيمة 45 قرشا للكيلووات، بدلًا من 35 قرشًا، و84 قرشًا للشريحة الثانية حتى 250 كيلووات مقابل 69 قرشًا، أما الثالثة 600 كيلووات، تحاسب بسعر 96 قرشًا، بدلاً من 69 قرشًا، والرابعة حتى 1000 كيلووات، 135 قرشًا، بدلا من 96 قرشًا، والخامسة التى تستهلك أعلى من 1000 كيلووات، بسعر 140 قرشًا، بدلا من 96 قرشًا.