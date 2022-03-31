قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن حصة بنك قناة السويس فى تغطية صكوك المشاركة لصالح شركة بالم هيلز للتعمير بلغت 200 مليون جنيه .

وأضاف “رفاعي” أن “قناة السويس” شارك فى إصدار صكوك لصالح بالم هيلز للتعمير إلى جانب 7 بنوك أخرى.

وانتهت “بالم هيلز” للتعمير من الإصدار الأول من صكوك المشاركة، بقيمة 3.251 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة ثروة للتصكيك، التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، وهى صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ سيتم استخدام حصيلتها فى تمويل مشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.

ولعبت شركة “ثروة” دور منظم الإصدار، إضافة إلى المساهمة فى للاكتتاب وضمانه بالتعاون مع “مصر كابيتال” و4 بنوك هى “مصر”، “الأهلى المصرى”، “العربى الأفريقى الدولى”، “القاهرة”، وشارك فى تغطية الاكتتاب بنوك البركة، والاستثمار العربى وقناة السويس.

ويأتى إصدار صكوك المشاركة بفترة استحقاق تبلغ 10 أعوام، ويصدر هذا النوع على أساس عقد مشاركة، وتُستخدَم حصيلته فى تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويُمثِّل الصك حصة فى ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكوه حصة من الأرباح، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، كما أنها قابلة للتداول.