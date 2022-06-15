200 مليون جنيه استثمارات 5 شركات بقطاع منتجات الألبان للتطوير والتوسع تصديرياً

كشفت 5 شركات متخصصة بصناعة الجبن والألبان فى تصريحات لـ«المال» عن خططها التوسعية فى السوقين المحلية والخارجية، باستثمارات 200 مليون جنيه.

قال محمد الطحان، رئيس مجلس إدارة شركة الطحان الدولية لصناعات الألبان، إن الشركة تقوم بتصدير %20 من منتجاتها للأسواق الخارجية، مضيفًا أن حجم إنتاجها يبلغ أيضاً 1800 طن شهريا من الألبان والجبن.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليًّا وفق خطة تطوير لإنتاج العديد من أنواع الجبن الجديدة، ومنها السويسري، والإيطالي، والموتزاريلا الطبيعي، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك الخطة العام القادم باستثمارات حوالى 20 مليون جنيه.

من جانبه، قال أيمن رباب، رئيس مجلس إدارة شركة رباب لتصنيع منتجات الألبان، إن العديد من الشركات تسعى للتوسع فى تصدير منتجاتهم للخارج، لارتفاع هامش الربح، وتوفير العملة الصعبة لمصر.

وأضاف لـ«المال»، أن المنافسة كبيرة بين أصحاب مصانع الألبان فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أن مبيعات الشركة شهريًّا تبلغ مليون جنيه، وإنتاجها الشهرى فى حدود 80 طنًّا من الجبن بمختلف أنواعه، وتستهدف التوسع فى دول الخليج مثل السعودية والكويت والأردن.

ولفت إلى أن هناك خطة لتطوير مصنع الشركة وزيادة إنتاجها والتوسع بدول الخليج، تنتهى منها بختام عام 2023 بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.

وقال شريف منصف، رئيس مجلس إدارة شركة الدوار لمنتجات الألبان، إنها تستهدف تدشين منافذ بيع متخصصة للتوسع فى طرح منتجاتها محليًّا، فضلًا عن خطة أخرى توسعية للتصدير للخارج.

وأضاف لـ«المال»، أن الشركة حاليًّا تصدر منتجاتها بنسبة %30 تستهدف زيادتها إلى %50 إلى أسواق الخليج مثل الإمارات والبحرين.

وأكد أن خطة التوسع الجديد كاملة تشمل استثمارات تقدر بحوالى 60 مليون جنيه فى عام 2023.

من جانبه، كشف سعيد بدر، رئيس مجلس الإدارة بشركة «أطايب البدر للصناعات الغذائية»، تفاصيل خطة تطويرها لعام 2023، لافتًا إلى أنها تشمل استيراد بعض الخطوط الآلية من الخارج لتصنيع الألبان أوتوماتيكيا دون تدخل العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع فى التصدير.

وتعمل الشركة فى مجال تصنيع الجبن والحلاوة الطحينية والطحينة، وتمتلك 4 مصانع فى الزقازيق، بخلاف المصنع الجديد المُخطط إنشاؤه، وتنتج نحو 6 آلاف طن يوميًّا.

وقال بدر لـ«المال» إن تكلفة خطة التطوير حوالى 80 مليون جنيه، وتم التعاقد على شراء 5 خطوط إنتاج جديدة من الخارج لإنتاج أنواع جديدة من الجبن، بأحجام مختلفة، لافتًا إلى أن المعدات الجديدة تُساعد فى زيادة الإنتاج بنسبة %100.

وأضاف أن الشركة تستهدف تصدير منتجاتها للخارج، وكذلك التوسع فى التسويق محليًّا، لافتا إلى أن أبرز الدول المستهدفة الإمارات، والكويت، والأردن، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية.

من جانبه أكد محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة الدمياطى للألبان، إنما تعكف على تنفيذ خطة التطوير التى بدأت فيها فى شهر يناير 2020، والمقرر الانتهاء منها بداية 2025 المقبل، وبعد الانتهاء منها سيستحوذ التصدير لدول الخليج على %25 من منتجاتها.

وأشار إلى أن استثمارات خطة التطوير بلغت حتى الآن نحو 30 مليون جنيه.

وأكد أن الشركة تسعى لاستكمال خطوط الإنتاج الحديثة الآلية التى تستخدم فى صناعة الجبن بكافة أنواعها، بهدف استيفاء شروط دول الخليج لتصدير منتجاتها من الجبن والألبان.