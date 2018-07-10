200 مليون جنيه ارتفاعا بقيمة استهلاك مشتركى «شمال القاهرة للكهرباء»

عمر سالم أكد مسعد بشير، رئيس القطاع التجارى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرياء ارتفاع قيمة استهلاك المشتركين التابعين للشركة خلال شهر يونيو الماضى، لتصل إلى 1.050 مليار جنيه، بزيادة 300 مليون جنيه عن مايو.وقال بشير فى تصريحات لـ«المال»، إن هناك ارتفاعا محلوظا فى استهلاك المشتركي

عمر سالم



أكد مسعد بشير، رئيس القطاع التجارى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرياء ارتفاع قيمة استهلاك المشتركين التابعين للشركة خلال شهر يونيو الماضى، لتصل إلى 1.050 مليار جنيه، بزيادة 300 مليون جنيه عن مايو.

وقال بشير فى تصريحات لـ«المال»، إن هناك ارتفاعا محلوظا فى استهلاك المشتركين خلال الشهر الماضى، مقارنة بشهر مايو السابق عليه، بزيادة تصل لنحو 200مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى قيمة الاستهلاك فى «الأخير» لنحو 850 مليون جنيه.

وأضاف أن إجمالى استهلاك كبار العملاء يصل لنحو 640 مليون جنيه، ويصل إجمالى استهلاك باقى المشتركين لنحو 400 مليون جنيه كمنازل ومحلات وغيرها، وهناك ارتفاع فى استهلاك المواطنين أيضا نتيجة دخول فصل الصيف.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحصيل 40 مليونًا من المتأخرات على تلك الجهات عن الشهور الماضية، لافتا إلى أنه من المرتقب أن تصل نسب التحصيل إلى %99. نتيجة تحصيل جزء من المتأخرات.

وﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃنه تم الانتهاء ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ نحو 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، تم ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ الماضى (2017 /2018)، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ جانب ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء، موضحا ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ إلى ﺘﺮﻛﻴﺐ 200 ﺃﻟﻒ ﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺩﻯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ، بعد ﺗﺮﻛﻴﺐ 190 ﺃﻟﻔًﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ.

وﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗًا.

وكشف مصدر مسئول فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن أن الشركة انتهت من تركيب نحو 12 موزعا جديدا من إجمالى 20، و320 محولا من إجمالى 569 و70 كشكا من إجمالى 93، علاوة على 3 الآف كيلو متر كابلات جهد متوسط من إجمالى 8 الآف كيلو متر.

وقال المصدر لـ«المال» إنه تم إحلال وتجديد 5 موزعات و 308 محولات و553 كشكا، مشيرا إلى أن نسب التحصيل بالشركة ارتفعت بشكل كبير نتيجة تطوير مراكز خدمات ووزيادة عدد العدادات مسبوقة الدفع.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﺷﺒﺮﺍ – ﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – ﺍﻟﻤﺮﺝ – ﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ.

