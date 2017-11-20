200 مليون جنيه أرباح صندوق حماية المستثمر في 9 أشهر

700 ألف جنيه يتحملها الصندوق سنويا نتيجة فرض 1% رسوم على الاشتراكات الدورية منى عبدالباري ومصطفى طلعت كشف ممدوح أبو العزم رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر أن صافي أرباح الصندوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 200 مليون جنيه، وذلك من خلال استثمار أصول الصندوق في الأدوات

700 ألف جنيه يتحملها الصندوق سنويا نتيجة فرض 1% رسوم على الاشتراكات الدورية



منى عبدالباري ومصطفى طلعت

كشف ممدوح أبو العزم رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر أن صافي أرباح الصندوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 200 مليون جنيه، وذلك من خلال استثمار أصول الصندوق في الأدوات المالية المنخفضة المخاطر مثل السندات وأذون الخزانة.

وأشار إلى أن صافي أرباح الصندوق سجلت حوالي 170 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة المماثلة من 2016.

وأشار “أبو العزم”، تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن النظام الاساسي للصندوق يشترط استثمار الصندوق في الأدوات المتحوطة والتي تحمل درجة مخاطر أقل مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، مؤكدا أن حجم الاستثمار في هذه الأنشطة يصل إلى 1.9 مليار جنيه تقريبا.

وأشار إلى أن الصندوق قدم دعم لشركات السمسرة بحوالي 7.8 مليون جنيه منذ بداية العام الحالي، وتتمثل جزء من تحمل الأعباء الخاصة بتطوير البنية التكنولوجية والمراقبين الداخليين، مشيرا إلى أن صافي اصول الصندوق حاليا تتجاوز2 مليار جنيه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الصندوق أن الصندوق تستثمر حوالي 150 مليون جنيه، من أمواله، في شهادات استثمار قناة السويس.

ولفت إلى أن الصندوق سيتكلف حوالي 700 الف جنيه سنويا نتيجة فرض الهيئة العامة للرقابة المالية رسوما بنسبة 1 % من قيمة الاشتراكات الدورية مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، مؤكدا أنها لن تمثل عامل ضغط على ايرادات الصندوق، موضحا أن الهيئة تقدم بعض الخدمات للصندوق تتمثل في مراجعة القوائم المالية وتقدم بعض الخدمات الاخرى.

وكانت مصادر قد قالت لـ”المال” أن الهيئة العامة للرقابة المالية فرضت رسوما على الصندوق بنسبة 1% من قيمة الاشتراكات الدورية مقابل الخدمات التي تقدمها له.