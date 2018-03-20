200 مليار جنيه زيادة فى المصروفات بالموازنة الجديدة

مها أبوودنزادت قيمة المصروفات العامة، فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2018/2019، بقيمة 200 مليار جنيه، عن مصروفات العام المالى الجارى 2017/2018.وأوضحت وثيقة مشروع الموازنة، التى وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، أن جملة المصروفات ستبلغ 1.4 تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد، مقارنة بنحو 1.

مها أبوودن

زادت قيمة المصروفات العامة، فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2018/2019، بقيمة 200 مليار جنيه، عن مصروفات العام المالى الجارى 2017/2018.

وأوضحت وثيقة مشروع الموازنة، التى وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، أن جملة المصروفات ستبلغ 1.4 تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد، مقارنة بنحو 1.2 تريليون جنيه فى الموازنة الحالية.

يشار إلى أن مصروفات الدعم بلغت فى موازنة العام المالى الجارى 331.5 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية 110 مليار جنيه، رغم إجراء تحريك على أسعار المواد البترولية، قبل بدء العام المالى الجارى بأيام.

وذكرت وزارة المالية، فى منشورها لإعداد موازنة العام المالى الجارى، أن خطة ترشيد دعم المواد البترولية ماضية قدمًا خلال العام المالى الجديد.