200 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية الربع الثاني من 2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن فترة الربع الثاني من 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لإشرافها وتشمل أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي بلغت قيمتها 200 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

97 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

45.4 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

23.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

11.4 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

10.4 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

10.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

2.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

وأشارت إلى أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة سجلت نحو 2.3 تريليون جنيه الربع الثاني لعام 2023 .

فيما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الربع الثاني لعام 2023 حوالي 14 مليار جنيه .

أما عن إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الربع الثاني فقد سجلت 17.6 مليار جنيه، وحوالي 8.2 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الثاني لعام 2023، وسجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة الربع الثاني لعام 2023، نحو 5.9 مليار جنيه .

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023 .

وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 5.1مليار جنيه.

جدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.