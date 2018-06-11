200 مزرعة بسيوة تفوز بالشهادة الأوروبية والأمريكية للزراعة العضوية

محمد ريحان:أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن حصول 200 مزرعة نخيل بواحة سيوة على شهادة المطابقة للإنتاج العضوى، وفقاً للوائح والتشريعات الأوروبية، والأمريكية المعترف بها دولياً، نتيجة المجهودات الكبيرة التى قدمتها جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، لتأهيل وتدريب أكثر من 200 مزارع م

محمد ريحان:

أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن حصول 200 مزرعة نخيل بواحة سيوة على شهادة المطابقة للإنتاج العضوى، وفقاً للوائح والتشريعات الأوروبية، والأمريكية المعترف بها دولياً، نتيجة المجهودات الكبيرة التى قدمتها جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، لتأهيل وتدريب أكثر من 200 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، بالتعاون مع مركز البحر الأبيض المتوسط للاعتماد والتفتيش الزراعى، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

أوضح قابيل أن شهادة الزراعة العضوية للتمور المصرية بواحة سيوة، تفسح المجال لأصحاب المزارع فى تسويق منتجاتهم بطريقة أفضل، وبسعر أعلى، إلى جانب زيادة تنافسية التمور المصرية على المستويين الإقليمى والدولى، وفتح أسواق جديدة لوصول التمور المصرية إلى الأسواق الدولية.

أشار إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بقطاع التمور باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق طفرات فى معدلات أداء النموالاقتصادى والصادرات المصرية، وتوفير العديد من فرص التشغيل، وتحتل مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم فى إنتاج التمور بنسبة %17.7، والمرتبة الأولى على المستوى العربى، بنسبة تصل إلى حوالى 23 %، مشيراً إلى أن صادرات التمور المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجارى نموًا كبيرًا، وبلغت 30 ألف طن بقيمة 29.4 مليون دولار، مقارنة 17.8 ألف طن، خلال نفس الفترة من 2017، بنسبة زيادة بلغت %70.

أكد عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، أن توجيهات سموالشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، بدعم وتنمية قطاع نخيل التمر فى مصر، لافتاً إلى أن الشهادة تسهم فى تحقيق 4 فوائد أساسية لجمعية سيوة لتنمية المجتمع، وحماية البيئة تتضمن تمكين قسم الزراعة العضوية بالجمعية للعمل بكفاءة عالية، لخدمة المزارعين ومنتجى الزراعات العضوية، من خلال تدريب وتأهيل المزارعين، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، إلى جانب حملات التوعية لرفع مستوى الوعى بأهمية الزراعة العضوية، من الناحية الاقتصادية والبيئية والصحية، وتسهيل إجراءات التعاقد مع الشركات التصديرية التى تستهدف الأسواق الأوروبية والآسيوية والعربية، فضلاً عن تدريب العاملين فى مصانع التمور فى سيوة على آلية التصنيع بالطريقة العضوية.

أشاد علاء أبوزيد، محافظ مطروح، بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود وزارة التجارة والصناعة المصرية، والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بتوفير مجموعة من خبراء الزراعة العضوية، وبناء منظومة من العلاقات الدولية التى أثمرت عن الحصول على شهادة المطابقة للإنتاج العضوى، وفقاً للتشريعات واللوائح الأوروبية والأمريكية المعترف بها دولياً.