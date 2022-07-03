«200 متر عدو».. بسنت حميدة تفوز بذهبيتها الثانية بدورة ألعاب البحر المتوسط

توجت البطلة المصرية بسنت حميدة، مساء اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية الثانية لها خلال منافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر “وهران 2022”.

وحصدت بسنت حميدة، اليوم، الميدالية الذهبية في منافسات سباق 200 متر عدو، محققة رقمًا قياسيًا أولمبيًا متوسطيًا جديدًا، بعدما انتهت السباق في زمن 49. 22 ثانية.

وكانت بسنت حميدة قد حققت الميدالية الذهبية أيضًا في منافسات سباق 100 متر عدو بدورة البحر المتوسط، محققة رقم جديد أيضًا بزمن 10. 11 ثانية، في إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخ ألعاب القوى المصرية.

وبذلك، يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة البحر المتوسط إلى 40 ميدالية منها 11 ميدالية ذهبية، بجانب 12 ميدالية فضية، و17 ميدالية برونزية.