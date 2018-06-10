200 فرصه تدريب من الإنتاج الحربي بالتعاون مع أكاديمية النقل البحري

أمانى العزازي

وقع مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة مصر الخير .

ويستهدف البروتوكول تقديم ٢٠٠ منحة تدريبية مجانية لأبناء محافظة بورسعيد فى مجالات السلامة والصحة المهنية طبقا لمعايير هيئة الاوشا الأمريكية و الهيدروليك والنيوماتيك وإصلاح وصيانة المحمول وتجارة الأثاث والصيانة الكهربية للمنازل والتبريد والتكييف.

وأكد الدكتور عصام البكل، مدير مجمع الصناعة أن المنح التدريبية تستهدف الشباب من خريجى التعليم المتوسط والعالي بكافة مستوياتهم على أن يكون عمر المتقدم من ١٨ إلى ٣٥ عامًا، لافتا إلى بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للاستفاده بالمنحة اعتبارا من الثلاثاء المقبل ١٢ يونيو بمقر الأكاديمية البحرية ببورسعيد.

وأوضح أن المنحة تستهدف إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لسوق العمل بما يلبي احتياجات المشروعات القومية من التخصصات الفنية المؤهله

يذكر أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وعدد٣ صور من المؤهل الدراسي، وتحديد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.