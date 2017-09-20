200 سيارة مبيعات الجيوشى من العلامة الصينية فاو خلال 3 شهور

شريف عيسىكشف خالد الجيوشى، نائب رئيس مجلس ادارة الجيوشى موتورز، وكلاء فاو، عن تمكن الشركة من بيع 200 سيارة من العلامة التجارية خلال الشهور الثلاثة الأولى من طرحها محليا.واكد فى تصريحات ل "المال" على هامش معرض اوت ماك فورميلا ان مبيعات فاو ارتكزت خلال تلك الفترة على طرازى V60 الفان، وX40 المنتمي



شريف عيسى

كشف خالد الجيوشى، نائب رئيس مجلس ادارة الجيوشى موتورز، وكلاء فاو، عن تمكن الشركة من بيع 200 سيارة من العلامة التجارية خلال الشهور الثلاثة الأولى من طرحها محليا.

واكد فى تصريحات ل “المال” على هامش معرض اوت ماك فورميلا ان مبيعات فاو ارتكزت خلال تلك الفترة على طرازى V60 الفان، وX40 المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

وكشف عن تصل الجيوشى موتورز لنتائج شبه نهائية ضمن مساعيها لتجميع طرازات تابع للعلامة التجارية الصينية محليا خلال الفترة المقبلة سواء ملاكى او تجارى.

وعن اظكانية طرح طرازات جديدة خلال الفترة المقبلة؛ اكد الجيوشى على ان فاو تمتلك 15 مصناعاً بالصين وان ما يحول دون طرح اية طرازات جديدة هى الظروف الراهنة التى يعانيها سوق السيارات.

وتجدر الاشارة الى ان سوق السيارات يعانى منذ قرابة العاميين تراجعا فى مبيعاته الاجمالية بنسبة تصل الى 50% نتيجة لارتفاع اسعار الصرف وتعويم العملة.