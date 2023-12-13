200 دولة في كوب 28 تتفق على خفض استهلاك الوقود الأحفوري

توصل ممثلون من نحو 200 من الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) الذي انعقد مؤخرا في دبي، اليوم الأربعاء إلى اتفاق للبدء في تقليص الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري بهدف تفادي تداعيات التغيرات المناخية، فيما يُعد أول اتفاق من نوعه على الغطلاق يبشر بنهاية لعصر النفط، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دبي بعد مفاوضات شاقة لأسبوعين إلى توجيه رسالة قوية إلى المستثمرين وصناع السياسات مفادها أن العالم متحد الآن في الرغبة في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه آخر أفضل أمل لدرء الكارثة المناخية.

ووصف سلطان الجابر رئيس مؤتمر كوب28 الاتفاق بأنه “تاريخي”، لكنه أضاف أن نجاحه الحقيقي سيكون في تنفيذه.

وقال: “نحن ما نفعله، وليس ما نقوله”.

وأضاف: “علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة”.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن الاتفاق “إنها المرة الأولى التي يتحد فيها العالم حول مثل هذا النص الواضح بشأن ضرورة التحول عن الوقود الأحفوري”.

وضغطت أكثر من 100 دولة بشدة من أجل إدراج صياغة قوية في اتفاق كوب28 تتعلق “بالتخلص التدريجي” من استخدام النفط والغاز والفحم، لكنها واجهت مقاومة قوية كذلك من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية الذين يقولون إن بمقدور العالم خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن مصادر وقود معينة.