200 جنيه .. فيلم جمع نجوما كبار وأخفق في تحقيق الإيرادات .. تعرف على الأسباب

برغم مراهنة الكثيرين عليه لوجود كوكبة من نجوم الفن من الصف الأول معًا في العمل لأول مرة

شهدت دور العرض إيرادات ضعيفة لـ فيلم «200 جنيه» الذي طرح مؤخرا بالسينمات، برغم مراهنة الكثيرين عليه لوجود كوكبة من نجوم الفن من الصف الأول معًا في العمل لأول مرة، أبرزهم أحمد السقا وهاني رمزي ونيلي كريم وإسعاد يونس وأحمد رزق وخالد الصاوي وليلى علوي.

لكن لم يستطيع فيلم 200 جنيه للمخرج محمد أمين تجاوز 4 ملايين جنيه منذ طرحه بدور العرض في مصر ، وكان ذلك مفاجأة غير متوقعة لأغلب المبدعين والسينمائيين .

نرصد في هذا التقرير الاسباب وراء عدم تحقيق فيلم 200 جنيه للنجاح المتوقع له برغم تواجد كم كبير من النجوم فيه ، وذلك في اعين السينمائيين والنقاد .

قدري الحجار : نظرا للموجة الرابعة لفيروس كورونا وانشغال الأسر المصرية بموسم المدارس

أوضح الناقد الفني قدري الحجار للمال : اننا نعيش حاليا في ظرف استئثنائي في الوقت الحالي في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المنتشر بالموجة الرابعة ، والسينما لاتستوعب اكثر من 50 في المئة .

واضاف ان هناك دول بدأت تتخذ قرارات حاسمة حاليا بغلقها مرة اخرى بسبب هذه الموجة ، وهناك تصنيفات لدول اخرى بعدم الدخول لدول اخرى ، كل ذلك اثر على النشاط السينمائي .

وتابع اننا نعيش ايضا في موسم المدارس واصبحت كل الاسر المصرية مشغولة بمصاريف الكتب الدراسية وغيرها من المصروفات التي تستنزف طاقة البيوت المصرية ، كلها اسبابا ادت لعدم تحقيق فيلم 200 جنيه نجاحا كبيرا من ناحية الايرادات لانه طرح في توقيت دخول المدارس والموجة الرابعة لفيروس كورونا .

ولفت الحجار الى ان الفيلم حقق نجاحا على مواقع السوشيال ميديا وتفاعل الكثيرين معه من خلال النقاد والجمهور الذي شاهده .

حنان شومان : جائحة كورونا والظروف الاقتصادية أثرت بدرجة كبيرة على الفيلم

وترى الناقدة حنان شومان ان هناك اسبابا قد تكون هي التي اثرت على نجاح فيلم 200 جنيه بالسينمات مؤخرا منها ، أن معظم الافلام السينمائية دخلها وارقامها التي تحققها ليست كبيرة مقارنة بما كنا نسمع عنه قبل جائحة كورونا .

واستطردت ان السينما تاثرت جدا بهذه الجائحة ، بالاضافة للحالة الاقتصادية فتذكرة السينما أصبحت غالية وفسحة السينما للاسرة المصرية اصبحت مكلفة جدا والظروف الاقتصادية لم تعد جيدة للاسرة المصرية ، فكلها عوامل اثرت بشكل كبير على معظم الافلام السينمائية التي طرحت مؤخرا .

واكدت ان هذه الظروف والاسباب اثرت على غالبية الافلام وليس 200 جنيه فقط ، اضافة ان فيلم 200 جنيه خاصة حمل نوعا من الشجن والحزن في موضوعه مثلما حدث مع فيلم ساعة ونص سابقا الذي ضم كوكبة من النجوم لكن الجمهور لم يتحمل هذا الحزن في الفيلمين فلم يحققا النجاح بنفس مستوى قيمتهما الفنية .

أحمد سعد الدين : الفيلم ينقصه السيناريو الجيد واعتمد فقط على النجوم كضيف شرف

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن فيلم 200 جنيه للأسف لم يحقق النجاح المنتظر منه ، حيث ان المخرج محمد أمين اعتاد الجمهور على تقديمه افلام سينمائية كمخرج ومؤلف في نفس الوقت لها .

ونوه ان افلام محمد امين كباريه والفرح السنين الماضية حققت نجاحا كبيرا ، لكن فيلمه 200 جنيه لم يحقق النجاح برغم تواجد كم كبير من نجوم الصف الاول فيه مثل احمد السقا وهاني رمزي وليلى علوي وغيرهم ، لان المخرج اعتمد في الاساس على هؤلاء النجوم في الفيلم برغم ظهورهم كضيف شرف كل فنان في مشهد او اثنين فقط في الفيلم .

ولفت الى انه كان ينبغي ان يبنى الفيلم على عمود فقري وهو السيناريو الجيد ، ثم الاعتماد بعد ذلك على ضيوف الشرف لكن الفيلم ظهر كقصص مستقلة وبرغم وجود نجوم كبار لكن لم يوجد رابط اساسي بينهم ، أي ان العمل ينقصه وجود ربط بين الشخصيات لذلك لم يكن جذابا للجمهور .