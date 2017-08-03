200 جنيه ارتفاعًا بحديد المراكبي ..وهذا هو سعر الطن

عمر سالمأعلنت شركة المراكبي للصلب عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 3 أغسطس الحالى، عند 10750 جنيهًا أرض المصنع، لتصل إلى نحو 11.1 ألف للمستهلك، بدلاً من 10900 جنيه منذ 10 أيام. قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته



عمر سالم

أعلنت شركة المراكبي للصلب عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 3 أغسطس الحالى، عند 10750 جنيهًا أرض المصنع، لتصل إلى نحو 11.1 ألف للمستهلك، بدلاً من 10900 جنيه منذ 10 أيام.

قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 10750 أرض المصنع، مضافا إليه سعر النولون ” النقل” بدلاً من 10850 جنيها للوكلاء.



وأوضح فى تصريحات لـ “المـال” اليوم الخميس، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10950 جنيهًا على أن يصل إلى المستهلك بـقيمة 11.1 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الشركات ملتزمة نسبيًّا بالتسليمات، كما أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الخامات، إذ وصل سعر طن البليت إلى 460 دولارًا، بالإضافة إلى أن قلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى سبب رئيس في رفع الأسعار.