200 جندي أمريكي في تدريبات النجم الساطع وندوة مرتقبة

خاص يشارك أكثر من 200 من أفراد الجيش الأمريكي جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية في تدريبات النجم الساطع الثنائية للقيادة المركزية الأمريكية المقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر الجاري في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمصر، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لسفارة أمريكا لدى واشنطن. "

خاص

يشارك أكثر من 200 من أفراد الجيش الأمريكي جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية في تدريبات النجم الساطع الثنائية للقيادة المركزية الأمريكية المقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر الجاري في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمصر، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لسفارة أمريكا لدى واشنطن.

“النجم الساطع” هي عملية قيادة مشتركة وتدريب ميداني يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال الاستجابة للسيناريوهات الأمنية الحديثة مع جمهورية مصر العربية. وستعقد ندوة رفيعة المستوى بالتزامن مع التدريب.

وقال الميجور جنرال جون موت، مدير القيادة المركزية الأمريكية، أن “النجم الساطع مشاركة رائدة بين الولايات المتحدة ومصر لكي نعالج معاً المصالح المشتركة التى نتقاسمها فى مواجهة التحديات الاقليمية”. وأضاف “إنا نتمكن من خلال تدريبات مثل النجم الساطع التى تجلب قواتنا معا من أن نبني الثقة ونعزز شراكتنا ونقوي قدراتنا”.

ويهدف التدريب الثنائى الى تعزيز العلاقات العسكرية بين القوات الأمريكية وشركائهم المصريين . بالإضافة إلى ذلك، فإن هدف النجم الساطع 2017 هو تنمية الأمن والتعاون الإقليميين، وتعزيز العمل المشترك في سيناريوهات الحرب التقليدية وغير النظامية.

وخلال تدريبات النجم الساطع 2017 سيشارك أعضاء من البلدين في جزء من القيادة وهو عبارة عن سيناريو يستند إلى قوات غير تقليدية تقوم بعمليات ضد قوات التحالف. وستركّز عملية التدريب الميداني على عمليات الاعتراض التكتيكي لكل من الجيشين المصري والأمريكي.

وقال اللواء خالد كيري مدير تدريبات النجم الساطع بالجيش المصري “ان هذه التدريبات تجسد علاقات التعاون والصداقة التى تربط بلدينا وقواتنا المسلحة، وتؤكد على المصلحة المشتركة فى اطار مكافحة الارهاب والحفاظ على السلام والامن الدوليين”.

وأضاف كيري ان هذه التدريبات تسمح لكلا البلدين بالعمل فى بيئة تعاونية. وقال أن “هذه البيئة تمكننا من كسر حواجز التدريب والاتصالات والقدرات والعمل معا في بيئة مناسبة “. كما اضاف ان “هذه العملية تساعد ايضا فى تبادل الخبرات وزيادة التفاهم وقدرة التعاون المشترك حتى نتمكن من العمل معا فى مكافحة الارهاب وصون السلام والأمن الدوليين من خلال نموذج دولى”.

وستكون الندوة المشتركة لكبار القادة بمثابة منتدى لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة العمليات القتالية المضادة ومراقبة الحدود ومواجهة الإرهابيين الأجانب.

بدأ النجم الساطع في عام 1981 مبنياً على العلاقة الأمنية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وهي شراكة تدعم مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي بالاضافة إلى دعم الجهود المبذولة لمكافحة انتشار التطرف العنيف.

وقال موت ان “النجم الساطع هى فرصة ممتازة لتحسين قدرتنا على المشاركة على مستوى العمليات وتحديد أفضل الممارسات فى مواجهة التهديدات غير المتماثلة”. وقال “أنا أتطلع كثيرا إلى فرصة العمل مع شركائنا المصريين ونتعلم بشكل جماعي من الدروس المشتركة القيمة كما نتبادل تلك الدروس مع بعضنا البعض خلال هذه التدريبات”.

وكان عام 2009 هو آخر سنة عقدت فيها تدريبات النجم الساطع بمشاركة 15 دولة و15 ألف مشارك.