200 بقال تموينى يطلبون الانضمام إلى «جمعيتى»

علمت «المال» من مصادر مطلعة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أن أكثر من 200 بقال تموينى، تقدموا بطلبات أبدوا فيها رغبتهم فى التحويل من مهنة بقال تموينى إلى منفذ «جمعيتى».

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين، ومدير مشروع «جمعيتى» لـ«المال» إنه طبقَا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، تم إصدار تعليمات إلى مديرى مديريات التموين وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، بقبول طلبات بقالى التموين الراغبين فى الانضمام لمشروع جمعيتى.

وأضاف أنه وفقَا لتلك التعليمات فإنه فى حال التحويل والانضمام للمشروع عن المنفذ ذاته الذى كان يعمل كبقال تموينى، يتم عمل معاينة مبدئية من قبل لجنة المعاينات المشتركة وهى مديرية التموين وشركة الجملة، المختصين بالنطاق الجغرافى لمشروع «جمعيتى» ويتم رفع تقرير مفصل من جانب الشركة لإدارة مشروع جمعيتى بالوزارة بنتيجة المعاينة.

مدير المشروع: نستهدف الوصول إلى 8 آلاف منفذ بحلول فبراير 2023

وأوضح «كمال» أن إدارة المشروع بالوزارة تقوم بعرض الأمر على الوزير لاعتماد نتيجة المعاينة والموافقة على التحويل فى حال عدم توافر شرط أو شروط المشروع على البدال التموينى الراغب بالانضمام للمشروع سواء الشروط الشخصية أو المكانية، فإن ذلك لا يعد معوّقًا فى التحويل والانضمام للمشروع بشرط استيفاء المستندات للانضمام للمشروع.

وأشار إلى أن تلك الشروط تتمثل فى : عقد الإيجار، التراخيص، السجل التجارى، البطاقة الضريبية، وفى حالة التحويل والانضمام للمشروع بمكان آخر غير الذى كان يتم ممارسة به نشاط البقال التموينى، يتم عمل معاينة مبدئية مشتركة من مديرية التموين وشركة تجارة الجملة فى النطاق الجغرافى لمشروع «جمعيتى».

وتابع:« يتم بعد ذلك رفع تقرير مفصل من جانب شركة تجارة الجملة، لإدارة مشروع جمعيتى بالوزارة بنتيجة المعاينة متضمنة متوسط عدد البطاقات، التى يتم صرفها من قبل بقال التموين الذى يرغب فى التحويل لمنفذ جمعيتى».

يذكر أن مشروع «جمعيتى» يعد أحد أهم المشروعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تم البدء فيها منذ عام 2016، إذ بدأ بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويقوم على فتح منافذ سلعية مماثلة بالمينى ماركت أو السوبر ماركت بنظام الامتياز التجارى أو العلامات التجارية بمساحات تتراوح من 30 إلى 50 مترا.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من إقامة 340 منفذا تابعا لـ «جمعيتى» ضمن المرحلة الرابعة الحالية، وذلك خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين ليصل إجمالى عدد منافذ المشروع إلى 8 آلاف على مستوى الجمهورية.

وقال «كمال» – فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر ومعرض «نبيو» للذهب فى النسخة الثانية الأسبوع الجاري- إنه تم افتتاح 7660 منفذا لمشروع «جمعيتى» خلال المراحل الأربعة الماضية، مع توفير 21 ألف وظيفة لإجمالى عدد الفروع الحالية.

وأضاف أن وزارة التموين شاركت فى مبادرة «حياة كريمة» بنحو 330 منفذ جمعيتى بإجمالى 990 فرصة عمل فى 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، موضحَا أن تلك الفروع ضمن الـ7660 منفذ على مستوى الجمهورية.