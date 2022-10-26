«200 الحربى»: إضافة نشاط بيع وشراء المركبات يستهدف «سيتى باص» الكهربائى

قرر مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربى) -التابع لوزارة الإنتاج الحربي – إضافة نشاط شراء وبيع وتجارة السيارات (المركبات الجديدة ومكوناتها) بالسجل التجارى والصناعى، وهو ما نشرته الجريدة الرسمية.

قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزارة الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى، إن القرار خاص بالتعاون القائم مع شركة صناعة وسائل النقل»mcv» لإنتاج الأتوبيس الكهربائى (سيتى باص)؛ الذى من خلاله يستطيع مصنع (200 الحربى) استيراد المكونات الخاصة بعملية التصنيع، علاوة على تسويق المركبات المنتجة.

وأضاف «بكر» فى تصريحات لـ»المال»، أن القرار لا علاقة له بسيارات الركوب «الملاكى»، خاصة أن وزارة الإنتاج الحربى ليست لها اتفاقيات تصنيع مشترك حاليًا فى هذا المجال، إذ تتولى الأمر مع وزارتا قطاع الأعمال والصناعة.

وتمكن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربى) بالتعاون مع شركة وسائل النقل mcv من إنتاج أول دفعة من أتوبيسات «سيتى باص» الكهربائية، بنسب مكون محلى تصل إلى %60.

وأعلن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، منذ أيام، عن تسليم دفعة من الأتوبيسات الكهربائية لوزارة التنمية المحلية، والتى ستستخدم لانتقالات الزائرين فى مؤتمر قمة المناخ COP 27.

كانت وزارتا الإنتاج الحربى والتنمية المحلية وقعتا عقد اتفاق مشتركًا مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة لشراء 70 أتوبيسًا كهربائيًا، إضافة إلى توريد 40 مركبة لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.