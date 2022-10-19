200 إلى 400 جنيه زيادة جديدة فى أسعار الأعلاف محلياً

رفعت مصانع أعلاف فى السوق المحلية أسعار مبيعاتها بنحو 200 إلى 400 جنيه أمس، ليصل سعر الطن إلى 15500 – 17200 جنيه، رغم إعلان الحكومة عن بدء الإفراج عن شحنات الذرة والصويا الموجودة بالموانئ.

قال أحمد نبيل، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن ارتفاع الأسعار سببه نقص معروض الأعلاف خاصة أن عمليات الإفراج الجمركى عن الخامات مثل الذرة والصويا، والتى أعلنت عنها الحكومة لم تتم حتى الآن، إذ يتطلب الأمر عدة أيام لإنهاء الإجراءات.

وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن المصانع والمستوردين بدأوا تحركاتهم لإتمام المستندات الخاصة مع البنوك لتدبير الدولار لبدء الإفراج عن الكميات العالقة فى الموانئ، متوقعا بدء دخول أول كميات من الصويا للسوق المحلية غدا الخميس.

وأوضح نبيل أن أسعار أعلاف «التسمين» ارتفعت أمس الثلاثاء بواقع 200 جنيه لتسجل 17200، كما قفزت أعلاف «البياض» بنحو 400 جنيه لتبلغ 15500 تسليم أرض المصنع.

كان ممثلون لصناعة الدواجن فى مصر قد حضروا اجتماعا بمجلس الوزراء الأسبوع الحالي، لمناقشة سرعة الإفراج عن كميات الذرة والصويا العالقة فى الموانئ منذ شهور بسبب نقص الدولار، والتى دفعت بعض أصحاب المزارع لإعدام الكتاكيت الموجودة لديها.

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عقب الاجتماع إنه تم تدبير نحو 44 مليون دولار، لبدء الإفراج عن شحنات من فول الصويا فى الموانئ.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، استمرار ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية على خلفية نقص المعروض من خامات الذرة والصويا اللازمة لمصانع الاعلاف المحلية. وتوقع بدء استقرار الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة مع إنهاء المصانع والمستوردين إجراءات الإفراج عن الشحنات التى دبرت لها الحكومة العملة الدولارية اللازمة لها.