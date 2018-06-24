«20 – 25» % نموًا فى تكاليف الطرق والكبارى

مدحت إسماعيلبدأت الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، إعداد دراسة تفصيلية لتداعيات قرار رفع أسعار المحروقات، على مشروعاتها المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات مصدر فى الهيئة، متوقعاً أن يتم الانتهاء من عمل الدراسة خلال 20 إلى 30 يومًا.أضاف المصدر لـ«المال»، أن نسب

مدحت إسماعيل

بدأت الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، إعداد دراسة تفصيلية لتداعيات قرار رفع أسعار المحروقات، على مشروعاتها المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات مصدر فى الهيئة، متوقعاً أن يتم الانتهاء من عمل الدراسة خلال 20 إلى 30 يومًا.

أضاف المصدر لـ«المال»، أن نسب الارتفاع من المتوقع أن تتراوح بين 25 و%30، بعد ارتفاع أسعار مادة البيتومين 500 جنيه، قبل صدور قرار رفع المحروقات بأيام ليصل سعر الطن 7500 جنيه، ومتوقع ارتفاعه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

ذكر المصدر أن مواد البناء ومنها الأسمنت والرمال، والحديد نقلها من المحاجر، والمصانع، وعادة تكون بعيدة عن مواقع العمل.

أطلقت الهيئة العامة للطرق والكبارى نهاية العام الماضى، المرحلة الثالثة من القومى للطرق وتشمل، 6 مشروعات، منها إزدواج وتطوير طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوى الغربى، بطول 400 كم، ليشمل 6 حارات بكل اتجاه، بينهم 3 حارات للشاحنات و3 حارات للركاب، بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار جنيه، وازدواج طريق 6 أكتوبر ـ الواحات بطول 325 كم وتكلفة 750 مليون جنيه، ويتكون من 3 حارات بكل اتجاه، وازدواج وصلتى ربط طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط، ويصبح 3 حارات بكل اتجاه بإجمالى أطوال 180 كم بتكلفة 1.25 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر – سفاجا – مرسى بطول 213 كم وتكلفة 1.07 مليار جنيه ويتكون من 3 حارات فى كل اتجاه.

تشمل المرحلة، توسعة طريق القاهرة ـ السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى دائرى القاهرة الكبرى، مع إنشاء حارتين للشاحنات فى كل اتجاه ليتكامل مع الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى من الدائرى الإقليمى حتى مدخل السويس، وذلك بإجمالى أطوال 37 كم وتكلفة 500 مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدى « 4 حارة ـ اتجاه« و2 كوبرى بإجمالى أطوال 24 كم وتكلفة 550 مليون جنيه.