أكد تجار ارتفاع أسعار التوابل المستوردة من %20-15 خلال شهر مارس الماضى، إذ قفزت بارتفاعات جماعية لأغلب الأصناف المستوردة وفى مقدمتها الفلفل الأسود والكمون الهندى والقرنفل والزنجبيل والقرفة.

وأرجع التجار الزيادات فى أسعار التوابل، لعدة عوامل أبرزها قيود فى عملية الإفراج عن الشحنات المستوردة بدءا من مارس الماضى، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

كانت العملة المحلية فقدت نحو جنيهين ونصف بداية من21 مارس الماضى أمام الدولار، لتلامس سعره 18.27 جنيه، مقابل 15.7 قبل تلك الفترة.

ويقول محمود مصطفى الشيخ، مدير شركة أبناء مصطفى الشيخ للعطارة، لـ«المال» إن ارتفاعات كبيرة وجماعية لحقت بأسعارالتوابل المستوردة والتى تشكل %80 من معروض التوابل فى مصر.

وتابع : «أسعار عدد من التوابل، قفزت ليسجل كيلو الفلفل الأسود 95 جنيها جملة، مقابل 72 للشهر الماضى، ويباع حاليا للمستهلك بسعر 115 جنيها مقابل 85-80 جنيها سعر الكيلو الشهر الماضى».

فيما قفزت أسعار القرنفل من 155 جنيها للكيلو جملة فى فبراير الماضى، لتسجل 225 للجملة حاليا بنهاية مارس، وارتفعت أسعارها للمستهلك من 190-180 جنيهاً للكيلو الشهر الماضى إلى 260 جنيها بنهاية مارس ، بحسب “الشيخ”.

كما ارتفع سعر كيلو الكمون الهندي المستورد من 56 و58 جنيها سعر الجملة الشهر الماضى ليسجل 73 جنيها حاليا للجملة، أما سعر المستهلك فقفز من 80 إلى 90 جنيها بنهاية مارس.

وزاد سعر القرفة من54 جنيها للكيلو جملة إلى 62 بنهاية مارس، وسجل سعرها للمستهلك ارتفاعا من 72 إلي82 جنيها للكيلو بنهاية مارس.

كما ارتفع سعر كيلوالزنجبيل من44 جنيها بنهاية فبراير الماضى، ليسجل 52 جنيها بنهاية مارس، وارتفع سعره للمستهلك من 64 إلى 74 جنيها حتى نهاية مارس.

ويوضح “الشيخ” أن أغلب التوابل مستوردة من إندونيسيا وفيتنام والصين ومدغشقر، وأن التحديات التى تواجه الواردات الخاصة بتأخر إصدار الاعتمادات المستندية وتراجع قيمة الجنيه تسببا فى قفزات بأسعار التوابل.

وتابع :”ارتفاعات التوابل خفضت من الإقبال على ياميش رمضان بنسب بين 20- 25%عن العام الماضى، والتى لم تشهد تحركا كبيرا فى أسعارها إذ وصلت لذروة الارتفاعات العام الماضي.

وتبدأ فترة استيراد الياميش قبل الموسم بما يزيد عن 3 أشهر، وتشهد أغلب أسعارها المتعلقة بالموسم الرمضاني استقرارا وهو ما دفعها بعيدا عن التأثيرات السلبية الواردات وتراجع الجنيه.

وتستورد مصر قرابة %80 من احتياجاتها من الياميش من الخارج بينها المكسرات والمشمسية، بينما يتوافر20% منها محليا بينها البلح والزبيب والسوداني.

“المال” قامت بجولة فى حى الحسين رصدت خلالها أسعار ياميش رمضان لموسم 2022 إذ تراوح سعر لفة قمر الدين من 50-30 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو القراصيا من 140 إلى 160 جنيها .

ووصل سعر كيلو المشمشية إلى 180 جنيها، والزبيب المحلى 78 والزبيب الإيرانى 88 جنيهًا، فيما يصل سعر كيلو جوز الهند لقرابة 72 جنيها.

أما عن أسعار المكسرات، فوصل سعر كيلو الكاجو إلى 240 جنيها، و100 لعين الجمل واللوز.

فيما تنوعت المشروبات لتشمل عصائر مجففة ومطحونة مثل البرتقال، والمانجو، وقمر الدين المطحون بسعر 32 جنيهًا للكيلو لكل منهم، و50 للدوم، فيما يبلغ سعر الكركديه الأسوانى نحو 120.

أما عن البلح الأسوانى المجفف فيبدأ سعره من 15 وحتى 50 جنيهًا للكيلو لأفضل الأصناف.

فيما يبدأ سعر التمر من 25 و30 جنيهًا للعبوة 750جرامًا، فيما يصل سعر العلبة وزن «2.5 كيلو» لقرابة 70 جنيهًا.