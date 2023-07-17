20 يوليو.. عمرو دياب يطرح ثالث أغنياته بصيف 2023

طرح النجم عمرو دياب اليوم برومو تشويقي لأغنية جديدة له بصيف 2023 ” والله أبدا ” ، ولم يظهر البرومو عبر حسابه الرسمي أي مقاطع او كلمات للأغنية ، بل تضمن جزء من الموسيقى الخاصة بها فقط .

وسيقوم عمرو دياب بطرح الأغنية الجديدة الخميس 20 يوليو الجاري ، وتعتبر هي ثالث أغنيات دياب بموسم الصيف بعد تقديمه أغنية” قولي اسمي ” مؤخرا كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحى وأغنية ” آه ياليل” التي قدمها كدويتو غنائي مع نجله عبد الله لأول مرة بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات ، وقام بتوزيعها موسيقيا أحمد ابراهيم وقدم عمرو دياب فيها مقطع غنائي بصوته تضمن جملتين فقط ” ياليل عودلي تاني ويا فرح أجمعنا ” .

كما أحيا دياب مؤخرا حفل غنائي كبير بالساحل الشمالي ، وحضره جمهور كبير بالاضافة لبعض الفنانين أبرزهم أحمد رزق ومي سليم وهالة صدقي ونسرين أمين وشيكو أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي لقضاء أجازتهم الصيفية ، وارتدى الجميع ملابس بيضاء في الحفل .