20 % نموًا فى مبيعات فولفو خلال الربع الثالث

بيع 450 سيارة خلال 8 أشهر.. وطرح XC60 خلال 2018أحمد عوضتمكنت مجموعة عز العرب للسيارات،وكلاء فولفو وستروين وبروتون، من بيع ما يقرب من 450 سيارة من العلامة فولفو خلال فترة الأشهر الثمانية الماضية؛ لتستحوذ على حصة سوقية 8% من المبيعات؛ وفقًا لما أكده مصدر داخل الشركة.وأكد لـ"المال"، أن حجم مبيعات

بيع 450 سيارة خلال 8 أشهر.. وطرح XC60 خلال 2018

أحمد عوض

تمكنت مجموعة عز العرب للسيارات،وكلاء فولفو وستروين وبروتون، من بيع ما يقرب من 450 سيارة من العلامة فولفو خلال فترة الأشهر الثمانية الماضية؛ لتستحوذ على حصة سوقية 8% من المبيعات؛ وفقًا لما أكده مصدر داخل الشركة.

وأكد لـ”المال”، أن حجم مبيعات فولفو شهد نموًا بنسبة 20% خلال الربع الثالث، بفضل زيادة الطلب على السيارات الفاخرة من فولفو “s90” و “xc60” موضحا أن السيارات الكبيرة استحوذت على ما يقرب من 70% من حجم المبيعات بالسوق خلال الفترة الماضية، كاشفًا عن طرح الشكل الجديد منها فولفو xc60 خلال العام المقبل.

ورجح طرح عددًا من العروض الترويجية علي بعض طرازات فولفو خلال الفترة المقبلة؛ في محاولة لزيادة حجم المبيعات، فضلا عن إعادة النظر فى السياسة السعرية الحالية للعلامة السويدية؛ بهدف تقليل العبء على المستهلكين.

وطالب كل شركات السيارات بطرح العروض الترويجية والخصومات على طرازاتها وتخفيض تكاليف الصيانة؛ لانتظام عمليات البيع وكذلك تشغيل دورة رأس المال بصفة مستمرة.

يشار إلى أن الشكل الجديد من فولفو xc60، ينتمى إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات suv، سيأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، قوة 254 حصان، بعزم أقصى للدوران 350 نيوتن / متر، وتدعم السيارة بناقل حركة سداسي السرعات.

كانت ” فولفو العالمية” – قد أزاحت الستار عن الشكل الجديد كليًا من فولفو xc90 موديل 2018، على جينيف الدولي للسيارات خلال الربع اﻷول من العام الحالى.

وأعلنت فولفو العالمية؛ أنها ستطلق الشكل الجديد من فولفو xc60 بعدة فئات منها محرك يعمل بالديزل يولد قوة 190 حصانا، والفئة الثانية مزودة بمحرك تبلغ قوته 235 حصانا، والفئة الثالثة مزودة بمحرك بقوة 254 حصانا، كما تأتي الرابعة بمحرك شاحن توربيني، الذي سيوفر قوة 320 حصاناً بعزم 400 نيوتن.متر.