20 مليون نخلة في مصر وعلاج 150 ألفا من السوسة الحمراء

وزارة الزراعة تعلن عن معالجة 150 ألف نخلة ضد سوسة النخيل

قال تقرير صادر عن وزارة الزراعة، إنه تم علاج عدد 150 ألف نخلة ضد مرض سوسة النخيل الحمراء على مستوي محافظات الجمهورية من إجمالي النخيل المنزرع على مستوى الجمهورية المقدر بحوالي 20 مليون نخلة وهو نخل سليم وغير مصاب.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتوفير المبيدات العلاجية الموصي بها والمسجلة بنصف الثمن وكامل القيمة في حالة الرش الوقائي.

وقال إن القطاع الزراعي يواصل تنفيذ سلسلة ندوات للتعريف بطرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالطرق المختلفة ومدى خطورتها على أشجار النخيل.

وم تنظيم ندوة موسعة عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمركز باريس بحضور العديد من المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين.

وكانت تهدف لنشر الوعي بكيفية المكافحة والوقاية وتغير عادات المزارع في التقليم الجائر وعدم إتباع إرشادات المرشد الزراعي.

وحشرة سوسة النخيل لها عدة أطوار ودورة حياه وأماكن تضع بها أنثي سوسة النخيل بيضها.

ووفق التقرير هناك أسباب تؤدي للإصابة مثل طرق الري الخاطئة والتي تجعل الجذع عرضة للإصابة.

ومن الأسباب أيضا التقليم الجائر وأثره على جذب الحشرة، وعدم استخدام الأسمدة بالمعدلات المناسبة.

ووفق التقرير، هناك طرقًا للوقاية وطرق مختلفة لمكافحة سوسة النخيل والحقن تحت ضغط والحقن اليدوي.

وحقتت تلك الوسائل وفق التقرير “فاعلية” في القضاء علي السوسة

وبجانب ذلك هناك مصائد فرمونية في المكافحة، فضلا عن الاستدلال والكشف عن سوسة النخيل في أطوارها المختلفة.