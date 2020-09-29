20 مليون دولار حجم أعمال «قرة إنرجى» فى استغلال غازات الشعلة فى مصر

كشف المهندس محمد مدحت، رئيس قطاع حلول الطاقة بشركة قرة إنرجى، أن حجم أعمالها فى مشروعات استغلال غازات الشعلة بحقول البترول وشركات التكرير يبلغ 20 مليون دولار.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن حجم أعمال «قرة إنرجى» فى أحدث مشروع يبلغ 10 ملايين دولار، ويتضمن إنشاء محطة لاستغلال غازات الشعلة بدلاً من حرقها، وذلك لصالح شركة العامرية للتكرير.

محمد مدحت لـ«المال»: إطلاق أحدث مشروعاتنا بتكنولوجيا أمريكية كندية بالتعاون مع «صان مصر»

وتابع: تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للبترول على المشروع، وفازت بتنفيذه شركتا «صان مصر» و«قرة إنرجى».

يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع الجديد تقدر بحوالى 100 ألف برميل سنوياً من البوتاجاز، و3500 برميل سنوياً من المتكثفات، بالإضافة إلى 1400 مليون قدم مكعب سنوياً من الهيدروجين لاستخدامه كوقود بديل للغاز الطبيعى فى الأفران.

ولفت رئيس قطاع حلول الطاقة بشركة قرة إنرجى إلى أن الفترة الحالية تشهد استكمال إجراءات التعاقد والتصميم المبدئى، ليتم البدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع خلال شهر، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر لاستغلال غازات الشعلة فى معامل تكرير البترول.

وقال: «هناك شركات أخرى نفذت فكرة ضغط الغاز واستغلاله لأغراض التسخين فقط، لكن المشروع الجديد المرتقب تنفيذه سيتم من خلاله فصل الهيدروجين عن الغاز الطبيعى واستغلاله فى أغراض التسخين وفصل البوتاجاز وضخه فى الشبكة القومية، وفى النهاية استغلال الغاز الطبيعى المنقى فى شركة العامرية للتكرير كمصدر للطاقة لتنفيذ العمليات.

وأضاف أنه سيتم الاستعانة بتكنولوجيا أمريكية كندية لتنفيذ المشروع الجديد، باعتبارهما من أكبر الشركات المتخصصة فى تلك النوعية من المشروعات فى معامل التكرير والمصافى بشكل خاص.

وأعلنت «قرة إنرجي» العاملة بمجال حلول الطاقة والتوريدات والمقاولات فى فبراير الماضى، تنفيذ أول مشروع من نوعه بالتعاون مع شركة تنمية للبترول لصالح شركة عش الملاحة لإنتاج البترول «اشبتكو» للاستفادة من غاز الشعلة لتوليد الطاقة بنظام BOO، بتكلفة 62 مليون جنيه ممولة من البنك الأهلي، وبمساهمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة %15.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة عش الملاحة- إحدى الشركات التابعة لشركة جنوب الوادى القابضة المملوكة لوزارة البترول.

وأوقف المشروع حرق غاز الشعلة الذى يقدر بحوالى 0.5 مليون قدم مكعب يومياً، والاستفادة منه فى توليد وإنتاج طاقة كهربائية من خلال وحدة توليد بقدرة 2 ميجاوات، واستخلاص الغاز السائل الذى يقدر بحوالى 60 برميل يومياً، بإجمالى عائد اقتصادى متوقع 2.2 مليون دولار سنوياً.