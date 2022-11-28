20 مليون دولار تكلفة مشروع «البترول البحرية» لتعظيم إنتاجية امتياز «GNN»

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول عن أن تكلفة تنفيذ مشروع شركة خدمات البترول البحرية « PMS » لتعظيم الإنتاج فى منطقة GNN «شمال شمال جيسوم بخليج السويس» – امتياز شركة «بتروجلف» – تقارب 20 مليون دولار.

وقالت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن المشروع يتضمن إنزال وتدشين خط بحرى جديد بقطر 10 بوصات، وتركيب المنصة البحرية «CSS »عبر الوحدة البارج 11 بهدف تعظيم منطقة« GNN » التابعة لشركة «بتروجلف».

وتأسست «بتروجلف مصر» عام 1984 كشركة مساهمة مصرية، وتعمل فى استكشاف وإنتاج البترول، ويساهم فى رأسمالها كل من «جنوب الوادى القابضة للبترول» و«بيكو للبترول المحدودة» و«كوفبك -مصر المحدودة».

وأوضحت المصادر أن شركة خدمات البترول البحرية تعمل منذ مطلع العام الجارى لتنفيذ ذلك المشروع القومى ، ومن المستهدف وفقا للخطة الموضوعة، الانتهاء منه قبل ختام ديسمبر المقبل.

وأضافت أن هذا المشروع ضمن خطة شركة «بتروجلف» الطموح التى تستهدف مضاعفة الإنتاج فى منطقة «GNN» عبر 5 آبار جديدة ، بمعدلات تتراوح من 12 – 15 ألف برميل من الخام يوميا.

وتابعت: «عقب إنهاء »Pms« للمشروع سيتم بدء ربط الآبار تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلى منها تباعا فى غضون الشهور القليلة المقبلة».

وتقوم شركة «بتروجلف مصر» بعمليات البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة «جيسوم» وغرب طويلة بخليج السويس، طبقا للاتفاقية الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بيكو».

وتقع منطقة امتياز شركة بتروجلف مصر 80 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بمساحة كلية 105 كم جنوب خليج السويس .

وبحسب المصادر فإن شركة «بتروجلف مصر» تسعى إلى تعظيم إنتاجيتها خلال الفترة المقبلة، وتحقيق معدلات التشغيل الآمنة، بما يتوافق مع برامج السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بجودة ومعدلات كفاءة مرتفعة.

ويتكون الموقع البحرى لشركة «بتروجلف» من حقل جنوبى ويتضمن 3 منصات بحرية، بالإضافة إلى مجموعة من الآبار، والحقل الشمالى ويتضمن منصتين .

ويتم تجميع كل إنتاج الشركة عن طريق شبكة بحرية من خطوط الأنابيب فى منصة التجميع الرئيسية «جيسوم ستار»، حيث تتم عملية المعالجة وفصل الغاز والمياه، ثم يتم النقل إلى محطة خليج جبل الزيت البرية بمعدل إنتاج يومى 5 آلاف برميل زيت خام .