اقتصاد وأسواق

20 مليون دولار ارتفاعًا فى الواردات المصرية من مالاوى خلال 2018

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول "الكوميسا" إلى 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.
أحمد اللاهوني 4:58 م, الخميس, 20 فبراير 20 4:58 م, الخميس, 20 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت الواردات المصرية من مالاوى بنحو 20 مليون دولار لتسجل 26.1 مليون دولار خلال 2018، مقابل 6.1 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة “الكوميسا” بجهاز التمثيل التجارى، حصلت “المال” على نسخة منه.

وأوضح التقرير، أن صادرات مصر إلى مالاوى ارتفعت إلى 5.3 مليون دولار خلال 2018، مقابل 4.9 مليون دولار خلال 2017.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول “الكوميسا” إلى 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.

وحققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نمواً كبيراً، بلغت مليار و520 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل مليارو130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%.

كما ارتفعت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا خلال العام الماضي، بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

التبادل التجارى بين مصر وموريشيوس يسجل 32.76 مليون دولار خلال 2018

أحمد اللاهوني 5:43 م, الخميس, 20 فبراير 20

13 مليون دولار فائضًا فى الميزان التجارى بين مصر والجابون خلال 2018

أحمد اللاهوني 5:38 م, الخميس, 20 فبراير 20

الصادرات المصرية إلى توجو تفقد 50.5 مليون دولار خلال 2018

أحمد اللاهوني 3:33 م, الخميس, 20 فبراير 20

ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وتشاد ليسجل 23.5 مليون دولار خلال 2018

أحمد اللاهوني 5:44 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

4.5 مليون دولار انخفاضًا في الصادرات المصرية إلى النيجر خلال 2018

أحمد اللاهوني 6:19 م, الأحد, 16 فبراير 20

بالكامل لصالح مصر.. 12 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع مالي في 2018

أحمد اللاهوني 6:14 م, الأحد, 16 فبراير 20