بورصة وشركات

20 مليون جنيه صافي أرباح عامر جروب في 3 شهور

وسط تراجع كبير  مصطفى طلعت تراجعت صافي أرباح مجموعة عامر القابضة -عامر جروب، خلال الثلاثة شهور من يوليو إلى سبتمبر الماضي، بنسبة 73.2% لتسجل 20.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 76.3 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016. ووفقا للقوائم المالية المجمعة، هبطت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من
15 نوفمبر، 2017 15 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

وسط تراجع كبير

 مصطفى طلعت

تراجعت صافي أرباح مجموعة عامر القابضة -عامر جروب، خلال الثلاثة شهور من يوليو إلى سبتمبر الماضي، بنسبة 73.2% لتسجل 20.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 76.3 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة، هبطت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 83.7 مليون جنيه، مقابل 151.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

يشار إلى أن أرباح “عامر جروب” قد تراجعت خلال النصف الأول إلى 63.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 75.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً