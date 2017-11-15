20 مليون جنيه صافي أرباح عامر جروب في 3 شهور

وسط تراجع كبير مصطفى طلعت تراجعت صافي أرباح مجموعة عامر القابضة -عامر جروب، خلال الثلاثة شهور من يوليو إلى سبتمبر الماضي، بنسبة 73.2% لتسجل 20.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 76.3 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016. ووفقا للقوائم المالية المجمعة، هبطت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من

وسط تراجع كبير



مصطفى طلعت

تراجعت صافي أرباح مجموعة عامر القابضة -عامر جروب، خلال الثلاثة شهور من يوليو إلى سبتمبر الماضي، بنسبة 73.2% لتسجل 20.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 76.3 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة، هبطت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 83.7 مليون جنيه، مقابل 151.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

يشار إلى أن أرباح “عامر جروب” قد تراجعت خلال النصف الأول إلى 63.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 75.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة.