20 مليون جنيه انخفاضاً فى استهلاك شمال القاهرة للكهرباء

المال ـ خاصكشف المحاسب مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للشئون التجارية، أن إجمالى استهلاك عملاء الشركة من الطاقة الكهربائية عن شهر سبتمبر الجارى وصل لنحو 620 مليون جنيه، بتراجع قيمته 20 مليونًا عن أغسطس الماضي.وأشار إلى أن إجمالى الاستهلاك الذى سيتم تحصليه ينقسم إلى 582 مل

المال ـ خاص

كشف المحاسب مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للشئون التجارية، أن إجمالى استهلاك عملاء الشركة من الطاقة الكهربائية عن شهر سبتمبر الجارى وصل لنحو 620 مليون جنيه، بتراجع قيمته 20 مليونًا عن أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن إجمالى الاستهلاك الذى سيتم تحصليه ينقسم إلى 582 مليون جنيه، من المنازل، والمحال، وقطاعى الأعمال العام والخاص، و40 مليونًا متأخرات على تلك الجهات عن الأشهر الماضية، لافتا إلى أن نسب التحصيل خلال اغسطس الماضى تصل إلى %107 نتيجة تحصيل جزء من المتأخرات.

ﻭﺃﺷﺎﺭ فى تصريحاته لـ«المال»، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ انتهى ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺨﺼﺼت ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ الجارى، ﻭإقرار ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ جانب ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء، موضحا ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ إلى ﺘﺮﻛﻴﺐ 190 ﺃﻟﻒ ﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺩﻯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ، بعدما ﺮﻛﺐت 115 ﺃﻟﻔًﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ.

ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗﺎً.

من جانبه قال المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تستعد لطرح نحو 10 محولات كهرباء خلال شهر أكتوبر المقبل على الكيانات العاملة فى المجال.

وأضاف عارف لـ «المـال» أن الشركة قامت بطرح تنفيذ مركز للتحكم بالطاقة خلال الفترة الماضية وذلك ضمن خطة لتنفيذ أكثر من 1000 محول كهرباء خلال 3 سنوات مقبلة.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣليون، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – وﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – وﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ – وﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – وﺷﺒﺮﺍ – وﺷﺒﺮﺍﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – وﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – وﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – وﺍﻟﻤﺮﺝ – وﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ كهرباء.