20 مليون جنيه استثمارات المرحلة الأولى لمصنع «إيفال» الجديد

تعتزم شركة «إيفال» لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل إنشاء مصنع جديد لها فى المنطقة الصناعية فى أكتوبر بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون جنيه للمرحلة الأولى.

قال الدكتور على المحنكر عضو مجلس إدارة الشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه سيتم إنشاء المصنع الجديد على مساحة 1600 متر، ومن المقرر أن يتم افتتاحه النصف الأول من العام القادم.

وتمتلك الشركة مصنعا قائما فى مدينة العاشر من رمضان على مساحة 2000 متر باستثمارات 50 مليون جنيه، وبقدرة إنتاجية 10 آلاف عبوة يوميا وتتخصص فى إنتاج مستحضرات التجميل وتسويقها محليا وعالميا.

وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها لتصل إلى 130 مليون جنيه بختام العام الجارى بزيادة قدرها %30 عن 2022.

وأشار إلى أن الشركة تتبع خطة من عدة محاور لزيادة مبيعاتها أبرزها التوسع فى الأسواق الخارجية إلى جانب مضاعفة الصادرات.

لفت إلى أن «ايفال» تستعد للمشاركة فى معرض ضخم لصناعة الدواء بنيجيريا من المزمع انعقاده نوفمبر المقبل، وستكون ضمن الرعاة الرسميين كونها من الشركات المصرية التى حققت سمعة جيدة بالسوق الإفريقية.

وتصدر الشركة نحو %80 من إنتاجها إلى عدة دول أبرزها غرب إفريقيا والسعودية وعمان وليبيا وفلسطين، والباقى يوزع فى السوق المحلية.

جدير بالذكر أن ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية قد صرح سابقا لـ«المال» أن مستحضرات التجميل الطبية السبب الرئيسى فى ارتفاع صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2023 .

وأشار جورج حينها إلى أن الطلب المتنامى على منتجات مستحضرات التجميل الطبية المصرية ساهم بقدر كبير فى تحقيق التوازن فى حجم صادرات القطاع.

وسجلت صادرات القطاع فى النصف الأول من 2023 قرابة 530 مليون دولار ، مقابل 467 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع %13.

ويسعى المجلس إلى زيادة الصادرات بنسبة %30 بشكل سنوى لتنفيذ خطط الدولة المصرية لنمو الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار .

وأكد أن النتائج الإيجابية المحققة فى عام 2020 و2021 و2022 والنصف الأول من 2023 تؤكد قدرة الصادرات على الوصول لمستهدفاتها رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

ويركز المجلس التصديرى على السوق الإفريقية وكافة الدول التى تمتلك ميزة نسبية.