20 مليون جنيه استثمارات«العمدة» فى الثروة الحيوانية

◗❙ رئيس الشركة : نُعانى من ضعف الخدمات البيطرية ونقص أمصال المواشى

قفزت استثمارات شركة «العمدة» لتنمية الثروة الحيوانية، فى السوق المحلية لتصل إلى 20 مليون جنيه، بعد التوسع الأخير الذى شهدته المزرعة الخاصة بها ، وزيادة مساحتها إلى 10 آلاف متر، بالإضافة إلى تدشينها محلب آلى جديد للأبقار.

وتعمل«العمدة» فى صناعة الألبان منذ أكثر من 15 عاما، وقامت باستيراد عدد من الأبقار الألمانية والأمريكية مؤخرا بهدف التوسع فى إنتاج الألبان وتوزيعها على المصانع والشركات المتخصصة فى صناعة الجبن.

وقال فتحى العمدة، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن عدد الأبقار الحالى ، المملوك من قبل الشركة، وصل إلى 150 بقرة حلاب، لافتا إلى أن هناك نوعين من الأبقار داخل المزرعة وهما «أمريكى وألماني».

وأضاف أن صافى إنتاج المزرعة من اللبن يبلغ يوميا 3 أطنان، ويتم توزيعهم على الشركات المصنعة مثل «دانون» وغيرها من مصانع الجبنة والألبان.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة حجم إنتاج الأجبان فى مصر بنسبة %35 مرتفعة من %15 منذ أعوام قليلة مضت.

وحرصت الحكومة على تعظيم الاستفادة وتطوير قطاع الألبان، بدءًا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رءوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

وأشار إلى أن الحمى القلاعية تسببت فى نفوق 40 بقرة حلاب، و30 “رضيع” خلال أسبوعين، مضيفا أن هذه الأمراض تسببت فى خسارة للشركة قدرت بحوالى 3 ملايين جنيه خلال فترة زمنية قصيرة.

وطالب بتوفير جميع الأدوية البيطرية الخاصة بالأمراض التى تصيب الأبقار، مضيفا أن الأمراض المنتشرة فى الأبقار والماشية دفعت بعض المستثمرين فى قطاع الثروة الحيوانية بعدم التوسع فى المزارع الخاصة بهم خوفا من نفوق الأبقار نتيجة التعرض لإصابتهم بالأمراض.

وأوضح أن بعض المربين يعانون من نقص بعض الأدوية والمستلزمات للمجعمات الحيوانية الكبيرة، مما تسبب فى نفوق بعض الأبقار والمواشى لديهم.

وحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة، تم تحصين 913 ألفا و586 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم 477 ألفا و175 رأس أبقار، و232 ألفا و589 رأس جاموس، و174 ألفا و863 رأس أغنام، و28 ألفا و959 رأس ماعز حتى 25 يوليو الجاري.

كما تم تحصين 801 ألف و656 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم 395 ألفا و305 رأس أبقار، و225 ألفا و921 رأس جاموس، و150 ألفا و612 رأس أغنام، 28 ألفا و659 رأس ماعز، 1159 رأس جمال حتى 25 يوليو الجارى أيضا.

وطالب العمدة بحماية المربين والمستثمرين فى قطاع الثروة الحيوانية ودعمهم وتوفير جميع الأمصال واللقاحات ضد الأمراض، لعدم تعرضهم لخسائر فى رءوس أموالهم ونفوق الأبقار والماشية التى يمتلكوها.

وتسعى وزارة الزراعة إلى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل الثروة الحيوانية بفائدة ميسرة.

وحرصت الوزارة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًّا وعلميًّا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.