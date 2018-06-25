20 مليار جنيه مستهدف مبيعات «مارسيليا» حتى 2023

■ خطة لتوسيع المحفظة العقارية لتشمل جميع المحافظات ■ تنفيذ مشروع بمدينة نصر بالشراكة مع شركة إماراتية على 40 ألف متر وبمبيعات تتخطى 10 مليارات ■ نسعى إلى الحصول على 150 فدانًا فى «مستقبل سيتى» ■ طرح المرحلة الثانية من «مرسيليا بيتش 4» الساحل الشمالى و

■ خطة لتوسيع المحفظة العقارية لتشمل جميع المحافظات

■ تنفيذ مشروع بمدينة نصر بالشراكة مع شركة إماراتية على 40 ألف متر وبمبيعات تتخطى 10 مليارات

■ نسعى إلى الحصول على 150 فدانًا فى «مستقبل سيتى»

■ طرح المرحلة الثانية من «مرسيليا بيتش 4» الساحل الشمالى و 1.5 مليار مبيعات متوقعة

■ تمويل مشروعاتنا ذاتيا يقلل التكلفة والسعر 20 – 25 % مقارنة بالمنافسين

■ مرحلة جديدة من «حياة» بالإسكندرية بمساحات 90 – 140 مترا



بدور إبراهيم

تتنافس الشركات العقارية على استقطاب شرائح جديدة من العملاء وتنويع المنتجات العقارية، من المساحات والمواصفات والمناطق التى يتم تنفيذ المشروعات بها، وتعد مجموعة «مرسيليا» إحدى الشركات العقارية الرائدة التى نفذت العديد من المشروعات السكنية فى مدن ساحلية، وتسعى إلى الدخول إلى القاهرة الكبرى.

«المال» حاورت شريف حليو، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذى كشف عن الخطة التوسعية للمجموعة، ورؤيتها للفرص الاستثمارية المتاحة فى ظل المشروعات الكبرى الحالية.

بداية، قال «حليو» إن شركته تتطلع إلى تحقيق مبيعات من مشروعاتها العقارية تتخطى 20 مليار جنيه خلال خمس سنوات وحتى 2023 ، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف خلال النصف الثانى من العام الحالى ضخ استثمارات بقيمة 850 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتها.



وأضاف أن شركته تتبنى خطة توسعية تسعى من خلالها إلى تنويع وتوسعة محفظة مشروعاتها العقارية لتشمل جميع محافظات الجمهورية وليس المحافظات الساحلية فقط، والتى نفذت الشركة مشروعات مميزة بها،مؤكدا أنها تستهدف تنفيذ مشروع عقارى متكامل فى القاهرة بحى مدينة نصر، بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية الكبرى.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يقام على 40 ألف متر، ومن المستهدف من خلاله تحقيق مبيعات تتخطى 10 مليارات جنيه،لافتا إلى أن الشركة تسعى إلى تنفيذ مشروع يمثل إضافة للمنطقة ويتلاءم مع سابقة أعمال المشروعات المميزة للشركة.

وأكد أن الشركة لديها خبرات فى السوق العقارية لأكثر من 20 عامًا، نفذت خلالها مشروعات مبتكرة ومميزة سواء من ناحية المواصفات والجودة أو الالتزام مع العملاء وقد أسهمت تلك المشروعات فى رفع القيمة المضافة لكل منطقة قامت الشركة بضخ استثمارات فيها.

ولفت إلى أن الشركة مهتمة بالتوسع خلال المرحلة الحالية فى القاهرة الكبرى، وتدرس العديد من الفرص الاستثمارية فى عدة مناطق منها مدينة “مستقبل سيتى” بالقاهرة الجديدة المملوكة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، وتدرس أيضا تنمية وتطوير150 فدانًا بها بنظام الشراكة، وتنفيذ مشروع متكامل سكنى عمرانى خدمى.

وقال إن الشركة تدرس التوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة فى الإسكندرية والساحل الشمالى.

وأشار إلى أن شركته طرحت مؤخرا المرحلة الثانية من مشروع “مرسيليا بيتش 4 الساحل الشمالى” وتستهدف من خلاله تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتصل إجمالى استثماراته 1.2 مليار، ومبيعات مرحلته الأولى 411 مليونا، ونفذت جميع وحداته بالكامل قبل انطلاق الموسم الصيفى فى 2017 وقد تم الافتتاح التجريبى للمرحلة الأولى من المشروع فى نفس توقيت افتتاح منطقة الحفلات «مرسيليا بيتش آرينا».

وكشف عن توقيع شركة مرسيليا للاستثمار العقارى عقد إدارة وتشغيل لفندق عالمى “4 نجوم” مع مجموعة “سويس بل” العالمية، وهى الشراكة التى تعد فرصة للساحل الشمالى للتقدم نحو العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم طرح المرحلة الثانية من مشروع «حياة ألكس بارك» بالإسكندرية، والذى طرحت مرحلته الأولى فى وقت سابق و تبلغ تكلفته 3 مليارات جنيه، ويتكون من 1000 وحدة سكنية ومكتب تجارى وفندق 4 نجوم، ومركز إدارى، ونادى اجتماعى ووقعت الشركة بروتوكول مع صبور للاستثشارات الهندسية للإشراف على تنفيذ المشروع.

ولفت إلى أن شركته عمدت فى المرحلة الثانية من المشروع إلى تنفيذ وحدات بمساحات تلائم احتياجات السوق والعملاء فى ضوء التغيرات السعرية، وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وتتراوح مساحات الوحدات بين 90 – 140 مترا.

وأضاف أن الشركة اتخذت خلال العام الماضى خطوات توسعية وتبنت عددا من المبادارت وطرحت مشروعًا تنمويًا متكاملًا لتطوير مدينة الإسكندرية تحت عنوان “التنمية والاستثمار فى مدينة الإسكندرية.. رؤية الإسكندرية 2030، فى إطار المشاركة فى مؤتمر «مصر والسياحة العلاجية»، بهدف استعادة رونق الإسكندرية وتحقيق التنمية المستدامة بها، بالإضافة إلى تحويلها إلى مدينة سياحية عالمية، كما دشنت قرية «بلو باى آسيا السخنة» أول منتجع سياحى فى مصر مصمم بالكامل على الطراز الآسيوى فى البحر الأحمر على مساحة 58 فدانًا، وهو أحد مشروعات المجموعة التى تقع على البحر مباشرة بالعين السخنة أمام محطة توليد الطاقة المتجددة طواحين الهواء بامتداد على الشاطئ بطول 600 متر.

وأشار إلى أن المجموعة تعمل فى الساحل الشمالى منذ نشأتها وكانت أول من له رؤية للجانب القبلى من الساحل الشمالى، ليصبح مليئا بالمشروعات والاستثمارات منها «مارسيليا 1» و«مارسيليا 2» و«مرسيليا لاند»، كما كانت مرسيليا من أولى الشركات التى تنفذ منتجعا متكامل الخدمات داخل مرسى مطروح، وهو “مرسيليا علم الروم ريزورت” وتحقيقا لكامل رفاهية ملاكه خصصت شاطئا خاصا، وأقامت محطات تحلية مياه ومعالجة كما اعتمدت على مصادر الطاقة المتجددة لإضاءته، مراعاة لتوجه الدولة للتنمية المستدامة وأهداف 2030.

وأوضح أنه تم تأسيس شركة “مرسيليا” لإدارة الأصول التى تعد تطوير لمفهوم لإدارة الأصول والممتلكات، بهدف رفع مستوى المشروعات التى تدار تحت مظلتها وتعظيم العائد لملاك الوحدات العقارية، إذ أن إجمالى الأصول طويلة الأجل للمجموعة تجاوزت 2.5 مليار جنيه لعام 2016 مقارنة بـ2.3 مليار لعام 2015 بزيادة 200 مليون، وتم التوسع فى تأسيس الشركات وزيادة حجم نشاط الشركات طوال عام 2017، وتعمل المجموعة على دراسة مالية وفنية واعية لعدد من المشروعات بالقاهرة والساحل الشمالى والصعيد والدلتا، تمهيدًا لتوسيع بقعة مشروعاتها فى مختلف محافظات الجمهورية.

وشدد على أن عوامل الجذب للعملاء فى الشركة تعتمد على عدة معايير، منها جودة المشروعات المنفذة واتباع أحدث أساليب البناء والتنفيذ والتشطيب والخدمات، وتميز الأسعار حيث تتولى الشركة ذاتيا وعبر أذرعها المتنوعة تنفيذ وإدارة المشروعات والتسويق بما يسهم فى تقليل التكلفة، وسعر المنتج النهائى من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار المشروعات المنافسة والمجاورة فى السوق، كما تتبع الشركة أعلى مستوى من خدمة مابعد البيع، بحيث تتولى إدارة المشروعات المنتهية والمسلمة إلى العملاء مدى الحياة، لضمان الجودة واستمرارية المشروعات بالمواصفات المتعاقد عليها، مشيرًا إلى أن شركته تتولى إدارة وتننفيذ أعمال صيانة دورية لمشروعات تم الانتهاء مها وتسليمها إلى العملاء منذ 2005.

ولفت إلى أن الشركة تقوم بتسليم الوحدات بالمشروعات كاملة التشطيب للعملاء، وتتيح بندا فى التعاقد بضمان جودة التشطيب لمدة عام، ولكنها فى الواقع تمنح ضمانة للعملاء حتى 3 سنوات أى تلتزم بإصلاح أي عيوب أو مشكلات فى الصيانة والتشطيبات الخاصة بالوحدات لمدة 3 سنوات من الاستلام.

وأكد أن تلك العوامل أسهمت فى تقوية العلاقة بين العملاء والشركة وتدعيم مصداقيتها فى السوق، وقدرتها الدائمة على جذب شرائح جديدة ومستمرة من العملاء فى المشروعات الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة مهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات الكبرى، ومنها مدينة العلمين الجديدة، والتى ستمثل نقلة نوعية للساحل الشمالى والاقتصاد على مستوى مختلف القطاعات باعتبارها مجتمعا عمرانيا متكاملا وليس مدينة ساحلية مصيفية، فهى تضم جامعات ومصانع ومدارس ووحدات سكنية تلائم مختلف الشرائح، كما تم تنفيذ بنية أساسية ومرافق على أعلى مستوى، مشيدًا بفكر الدولة ووزارة الإسكان فى تنفيذ مشروعات ومدن عمرانية متكاملة لاستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية وخفض التكدس والزحام فى القاهرة الكبرى.

ونوه بأهمية استكمال تلك المشروعات بالفكر والوتيرة الحالية لضمان تحقيق المستهدف فى أسرع وقت وتأهيل السوق لجذب المزيد من الاستثمارات.

واستبعد حدوث فقاعة عقارية أو ركود فى القطاع العقارى فى ظل الطلب الحقيقى والمتراكم على الوحدات السكنية، وعجز الشركات العاملة فى السوق على تلبيته، وكذلك تنامى طلبات الشراء بغرض الاستثمار فى ظل العوائد المتزايدة التى يحققها العقار سنويًا، والتى تجعله ملاذا آمنا للاستثمار والأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة.

وأضاف أن الشركات غير الجادة و التى تضع أسعارا لاتتلاءم مع الأسعار السوقية والتكلفة الحقيقية للمنتج هى التى تعانى من الركود، مشيرًا إلى أن العميل أصبح أكثر وعيًا ودراية من الوقوع فى فخ هذه الشركات، ويحرص دائما على دراسة جميع المشروعات المتاحة فى السوق قبل الشراء.

وتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الحالى، ارتفاعًا فى أسعار الوحدات العقارية مع خفض الدعم على الطاقة ورفع المحروقات، بما يسهم فى زيادة تكاليف تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات سيعادل 50 % من الزيادة فى المحروقات.

وأضاف أن الشركة تفرض زيادة سعرية سنوية على وحدات المشروعات تعادل 10 % وهى الزيادة الطبيعية نتيجة تغير التكاليف والتضخم وغيره.

وشدد على اهتمام الشركة بالمسئولية المجتمعية فى العديد من المجالات والأنشطة، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد حضورا قويا لـ «مرسيليا» فى دعم الرياضة والمشروعات المجتمعية، إذ قامت برعاية بطولة سموحة الدولية لـ «البولو»، التى أقيمت لأول مرة بالإسكندرية، وأعلنت عن توقيع عقد رعاية للاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مما يعكس رؤية وإيمان الشركة بدور المؤسسات والشركات فى الخدمة المجتمعية.

